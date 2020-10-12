英國脫歐｜「英格蘭後花園」隨時變清關中心 貨櫃車車龍破壞生活環境及生態

英國與歐盟就脫歐後的貿易協議談判死線，將於今日（周四）屆滿，然而雙方繼續陷入膠着狀態。而英國的脫歐過渡期亦會在年底完結，屆時肯特郡將設關口處理貨物進出，肯特郡素有「英格蘭後花園」的美譽，但當前正大興土木興建清關設施，若果英國要無協議脫歐，當地很可能出現大量貨櫃車等候清關的場面，為生活環境及生態帶來影響。

肯特郡小鎮西文頓（Sevington）將興建可容納多達2,000輛貨車的清關中心，推土機、水泥車及泥頭車不斷進進出出施工，然而當局從未諮詢居民意見，即使當地有較多人支持脫歐，這種破壞也難免令居民擔心。住在西文頓附近的斯旺戴爾（Sharon Swandale）說：「最初有人知道（施工），是有一個標誌寫着行人路已關閉。」

在2016年脫歐公投中，肯特郡支持脫歐的人數達到60%，但當地人認為目前這個狀況並非他們當初所想。西文頓及鄰近的梅沙姆（Mersham）距離英法海底隧道及港口多佛（Dover）分別24公里及32公里，這兩條路線每年有多達400萬輛貨車通過。在英國仍屬歐洲單一市場及關稅同盟的時候，貨品可以自由進出，但在脫歐過渡期後，英國必須向歐盟27國建立海關邊境。

若果英國與歐盟未能達成貿易協議，很多貨品將要加徵關稅，這帶來更多的不便、官僚程序和費用。約翰遜政府一直不願透露更多邊境的細節，但當局上月承認最壞的情況，是肯特郡擠滿7,000輛貨車，造成長達兩天的通關延誤。

西文頓議會主席馬丁（Rick Martin）表示，民眾擔心脫歐僵局以及地盤對房地產價格的影響，「直到現在仍未有當地人知悉關口計劃……人們對路上有1,000輛貨車的場面感到很迷茫。」

興建清關設施對居民的生活環境、生態造成破壞，原本棲息當地的雲雀因工程被趕走，居民希望守護一些綠色空間，保留動物棲息地及一些步行、踏單車、騎馬的路徑。斯旺戴爾說：「這是奪回控制權，這是當地人的，種植物減碳、促進生物多樣性、減低發展規模仍有很長的路要走。」

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！