武漢肺炎｜單日確診持續超過2萬宗 法國巴黎及8城市周六起宵禁

法國出現武漢肺炎第二波疫情，政府再宣佈國家進入公共衞生緊急狀態，總統馬克龍周三晚宣佈大巴黎地區以及8個大城市將於本周六起實施宵禁，預計維持4到6周。

為應對疫情惡化，馬克龍宣佈大巴黎地區（Ile-de-France）以及里昂（Lyon）、艾克斯-馬賽（Aix-Marseille）、里爾（Lille）、盧恩（Rouen）、土魯斯（Toulouse）等8個大城市，周六起由晚上9時到早上6時間實行宵禁，沒有相關證明不得出門，違者罰款135歐元（約1230港元），累犯罰款最高可達1500歐元(約13660港元)。宵禁預計維持4周，最長加至6周至12月1日。宵禁地區的人口，約佔法國6700萬人口近三分一。

馬克龍說，晚上下班或者需要晚上工作的人，有僱主證明可以門。若有緊急需求如求醫等，也不在宵禁之限。他表示疫情至少會持續至明年夏季，「所有科學家」都贊成此一論點。

馬克龍又呼籲家庭聚會不要超過6人，而且需要戴口罩。他承認宵禁措施難讓年輕人接受，但表示別無選擇。

法國亦宣佈周六起全國再度進入公共衞生緊急狀態。第一波全國緊急衞生狀態於7月10日終止，但由於近日確診人數不斷攀升，因此政府下令再次進入全國緊急狀態，企圖控制疫情。

政府今次決定引起部分政界人士不滿。法國共產黨（PCF）議員魯塞（Fabien Roussel）在Twitter上批評「總統擅專」、「這種事不能偷偷決定。我們是做什麼用的？」

法國周三再錄得22,591宗確診，6日來第3次單日確診超過2萬宗。法國至今有超過32,000人死於武肺。

法新社/路透社/中央社

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