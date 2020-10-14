西藏問題｜美任命特別協調員執行對藏政策 蓬佩奧：要中共為侵犯人權付代價

【新增中國外交部回應】美國國務院宣佈，國務院民主、人權暨勞工局助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）將兼任西藏事務特別協調員（U.S. Special Coordinator for Tibetan）。中國外交部發言人趙立堅周四回應稱，美國設立所謂「西藏事務特別協調員」，完全是政治操弄，中國一貫反對也從未予以承認。

趙立堅指美國干涉內政，破壞西藏發展穩定，美方應停止利用西藏問題干涉中國內政。他強調，中方將採取一切措施捍衛自身利益。

國務卿蓬佩奧在新聞簡報會上指出，戴斯卓將執守《西藏政策法》領導美國致力促進中國與達賴喇嘛或其代表的對話；保護藏人的獨特宗教、文化和語言；及確保藏人的人權獲得尊重。他亦會協助美國應對西藏難民的人道需要及西藏的可持續經濟發展和環境保育。

蓬佩奧說，美國繼續關注中國持續打壓藏民，包括名不副實的自治管理、人權情況惡化及嚴格限制藏民在中國境內的宗教自由和文化傳統。戴斯卓將與西藏領袖、國際盟友及專家合力應對上述問題，並推動國務院支援散居全球各地藏民及其堅毅保障人權、宗教和信仰自由的工作。

蓬佩奧指出，不論是在新疆、西藏、內蒙古或香港，美國對中國的要求與對其他國家的要求一樣，就是維護每位人民的基本自由、人類尊嚴及宗教自由。他強調，美方會竭盡所能，與關注此議題的全球各國組成聯盟，致力讓中共為侵犯基本人類自由的行為付出代價。

美國前總統克林頓1997年在國會壓力下，任命首位西藏事務特別協調員，以凸顯美國關注中國對藏政策。2002年的《西藏政策法》規定，國務卿應在與相關國會委員會協商後，任命一位西藏事務特別協調員，推動中共與西藏代表間對話。此職位已懸空3年多。

美國國務院/中央社/美國有線新聞網絡

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