菲在囚人權分子被迫與初生嬰分離 女兒健康惡化3個月大死亡未能再見一面

菲律賓一名爭取人權分子入獄後才驚悉懷孕，產後一個月女兒便被帶走交由外婆照顧，她只能用電話和律師保持聯絡。母嬰分離後，女嬰的健康迅速惡化並在3個月大時死亡，媽媽最終也未能再見她一面。事件在菲律賓激起民憤，炮轟司法制度落後。

23歲的那西諾（Reina Mae Nasino）為都市貧民組織Kadamay工作，去年11月被捕，被控非法持有槍械及爆炸品。她否認控罪，指當局是為打壓人權分子而插贓嫁禍。那西諾一直以為壓力太大才沒來月經，在獄中接受體檢時始發現自己懷孕，律師丹拉（Josalee Deinla）指她堅持要當媽媽，也意識到法律程序會相當冗長，準備面對被拘留時產子的挑戰。

武漢肺炎疫情影響菲律賓時，代表那西諾的法援組織全國人民律師聯盟（National Union of Peoples' Lawyers）多次動議要求釋放她。4月的第一次動議要求當局暫時釋放最易受感染的22名政治犯，當中包括那西諾；後來的數次動議，則要求法庭准許那西諾及其孩子在醫院或被拘留的馬尼拉市監獄同住。丹拉說：「我們很驚訝法庭拒絕了請求。法官只需要從身為人類的角度來考慮這些動議，不幸地慈悲和憐憫並未降臨到她們身上。」

7月1日那西諾生下女兒麗韋（River Masino），女嬰出生時過輕，數天後母女一同回到馬尼拉市監獄。根據菲律賓法律，在拘留期間誕下的嬰兒只能與媽媽同住一個月。相比菲國，馬來西亞婦女在被拘留期間誕下的孩子可與媽媽同住至3、4歲，而英國准許在囚母親與孩子同住至18個月大，規例寬鬆許多。

雖然社運人士連番施壓，那西諾的媽媽幾乎每周都寄信向當局求情，但都未獲酌情處理。丹拉說那西諾產女的醫院也建議讓嬰兒留在媽媽身邊，「但獄方指缺乏資源，想出很多藉口，破壞孩子哺母乳權利」。

8月13日麗韋終要跟媽媽分離，交由外婆撫養。丹拉指那西諾傷心欲絕，「她不想放棄她的孩子，她請求讓孩子留在她身邊久一點」。武漢肺炎防疫措施下，律師只能透過電話跟那西諾聯絡。菲律賓支援政治犯親友組織Kapatid領袖利姆（Fides Lim）說，麗韋的健康在第二個月迅速惡化，外婆指孩子腹瀉令他們很擔心。9月24日麗韋要入院，但那西諾仍未獲准跟女兒見面。

3個月大的麗韋上周死於肺炎，她的死令菲國很多人感震驚，民眾紛紛在社交網上悼念和致以同情，也激起對司法制度的不滿。有人指一名在菲律賓殺害跨性別女子的美軍最近獲得特赦，法庭卻拒絕讓那西諾探望垂死的女兒，是非常不合理，形容是「選擇性正義」。

網民也指那西納是年輕社運人士，待遇跟其他更知名的囚犯明顯不同，後者獲批暫時出獄出席孩子婚禮或畢業禮等活動。地區法院周二批准那西諾出獄三天，出席女兒的守靈儀式及葬禮，但後來獄方官員介入，導致她暫時獲釋的時間大幅縮短，只能在周三及周五分別離開監獄3小時。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！