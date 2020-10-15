美國大選｜拜登陣營吸金再破紀錄 刷新總統競選史上單月籌款新高

美國民主黨總統候選人拜登及其陣營9月籌得3.83億美元（約29.9億港元）競選款項，刷新美國總統競選史上單月籌款金額紀錄，為他在11月大選前增添優勢。

拜登的競選經理狄龍（Jen O’Malley Dillon）在Twitter表示，拜登陣營截至上月底有4.32億美元（約33.7億港元）現金在手。9月籌得的競選款項，再度突破了民主黨8月籌得的3.65億美元（約28.5億港元）紀錄。拜登在Twitter宣佈9月競選籌款金額時表示：「致每名上月捐錢人士，謝謝。我倍感謙恭。」

特朗普陣營尚未公佈9月競選籌款金額，但特朗普陣營8月跟共和黨全國大會一同籌得2.1億美元（約16.4億港元）。

拜登多月來在全國民調一直顯著領先特朗普，但路透社與益普索市場調查公司（Ipsos）所做的民調顯示，雙方在奠定贏家的多個州分支持度不相伯仲。

截至8月31日，民主黨有4.66億美元（約36.3億港元）總統競選經費，共和黨則有3.25億（約25.4億港元）。拜登今年初在民主黨初選時經費較為拮据，現時的籌款金額為他的陣營帶來轉機。特朗普陣營就幾乎從他2017年一上任，就已開始籌款。

路透社

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