泰國抗爭｜學生領袖被捕時撕破拘捕令 警員架起水馬防示威者衝擊警區總部

泰國政府宣佈實施緊急法防止街頭示威升級，包括禁止5人或以上聚集等，然而大批示威者仍無懼打壓，周四繼續聚集在曼谷商業區抗議。警方早上再在總督府附近一間酒店拘捕示威領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）和另一名集會領袖，帕努沙亞被捕時將拘捕令撕碎。

便衣警員早上約8時半突擊搜查集會場所附近一間酒店，法政大學（Thammasat University）大學生帕努沙亞和集會領袖納特查農（Nathchanon Pairoj）之後被帶上警車。泰國人權律師組織在Twitter發放帕努沙亞躺在地上的相並寫道：「她躺在地上拒絕讓警員帶走，然後警員將她帶到空鑾（Khlong Luang）警局。」

泰國傳媒報道帕努沙亞將拘捕令撕碎，而納特查農被捕時亦拒絕合作，警員要將他們抬上輪椅，再推到警車旁邊。警車將兩人載到邊境巡警一區總部。

當局以違反緊急狀態令和在總督府外組織示威罪名，拘捕了逾40名示威者，包括集會領袖阿農（Arnon Numpha）、巴里（Parit Chiwarak）和巴實（Prasit Krutharote）。

早上約9時20分，9輛警車、2輛貨車、一輛救護車和2輛警方搜證車抵達邊境巡警一區辦公室，巴吞他尼府（Pathum Thani）14間警局派出防暴警察在大樓附近戒備，在總部入口架起水馬。

反對派前進黨（Move Forward Party）領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）等人抵達邊境巡警一區辦公室，與被拘留在該處的示威者見面。皮塔入內前表示，他和其他國會議員希望確認有多少人被拘留在該處，查看他們的健康情況及是否有律師，又指未知警方用甚麼罪名指控他們。他表示集會領袖已盡力確保集會和平恰當進行，反而是警方導致形勢升級。

泰國《曼谷郵報》

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