朝鮮半島局勢｜北韓展示新型洲際導彈 美防長：威脅全球安全

北韓上周在勞動黨建黨75周年舉行凌晨閱兵，展示一枚首次曝光的洲際彈道導彈（ICBM）。美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)說，北韓的核武和導彈計劃威脅全球。

埃斯珀在五角大廈會見南韓國防部長前說，美國認為北韓的核武和彈道導彈發展計劃仍然嚴重威脅區內和全球的安全穩定，美國將堅守維護南韓安全的承諾。不過他補充說，南韓與美國必須尋找更公平方法分擔國防開支，以免要美國納稅人不公平地「埋單」。美國總統特朗普一再指南韓應分擔駐韓美軍更大比例軍費。

北韓上周閱兵展示一枚比「火星-15」更長和直徑更大的洲際彈道導彈，射程可能比「火星-15」1.3萬公里的射程更遠，可直接攻擊美國本土，而且或可搭載更多彈頭，引起西方關注。不過，南韓更關心閱兵中展示的多發火箭系統及快速部署短程導彈，因為這些武器均以南韓作攻擊目標。

路透社/《蘋果》資料室

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