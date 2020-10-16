溫哥華市議會通過動議 「禁養寵物」不可列入租約條款

（北美通訊）多年來，有不少加拿大溫哥華業主都禁止租戶飼養寵物的規定，導致有寵物的租客一屋難求。溫哥華市議會在周四通過動議，業主將不能把「禁養寵物」列入租約條款。

卑詩省愛護動物協會（SPCA）表示，省內容許飼養寵物的租盤短缺，全省每年有1,500隻寵物因此被主人拋棄。隨着武漢肺炎在加拿大肆虐，有溫哥華市議員動議，取消業主在租約上禁止租客飼養寵物限制，市議員認為在疫情下，寵物有助緩解一些獨居人士或需要保持社交距離的高風險人士孤獨感。

有關動議在市議會周四會議上，獲所有市議員一致贊成通過。溫哥華市市長甘迺迪（Kennedy Stewart）在Twitter推文中表示歡迎，「寵物對許多租客的心理和生理健康，比以往任何時候都至關重要。」

他又指，將會向該省府通過有關禁令，市政府工作人員還將會研究如何遏制業主基於飼養寵物為由而拒絕出租的權利。

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