法阻第二波疫情　九市宵禁

法國總統馬克龍為遏止國內第二波武漢肺炎疫情，前日再頒佈緊急狀態，巴黎等九個城市將實施宵禁令。他指現在不是開派對的時候，形容現況令人擔憂，警告再鎖國並非不可能。

宵禁令由今日起實施，時間為每晚9時至早上6時，暫定為期四周。馬克龍指政府將向國會申請延期兩周，即宵禁令將持續至12月1日。須遵守宵禁令的為巴黎、馬賽、土魯斯、格勒諾布爾、蒙佩利爾、盧昂、里昂、聖艾蒂安和里爾，九地合共人口達2,000萬，佔全國近三分一。違令者會被罰款135歐元（約1,228港元），重犯者須繳10倍罰款。

倫敦武肺警告升級

馬克龍指宵禁期間必要性的行程仍會被容許，公共交通工具不會設限，公眾仍可在各地區間自由來往。他指為了令疫情完全受控，必須採取更嚴緊措施，而宵禁令是為了暫停「派對、有50至60人的聚會，因為不幸地，這些是病毒傳播媒介」。他敦促國民不應有多於六人在家中聚會，其間亦要戴口罩。

法國前日新增22,591宗確診個案，是六日內第三次單日新增個案超越2.2萬，累計已有逾3.2萬人染疫亡。馬克龍指九大城市須立即行動，減慢傳播速度，減輕醫院負擔。他指全國深切治療部床位有32%被武肺患者佔用，冀藉宵禁令讓每日確診數字降至3,000，患者病床佔用率降至10%至15%。他又預告法國將採取「新的檢測策略」，或包括自我檢測，減少等候結果時間。

另外，英國亦加強防疫措施，首都倫敦及另七個地區的武肺警告級別於明日零時起，由「中等」升至第二級別的「高」，民眾不得跟家人以外者在室內聚會。

路透社/法新社