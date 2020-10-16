美國大選｜大選日前後加強戒備 洛杉磯警察局取消警員休假

（北美通訊）11月3日美國總統大選日臨近，為了防止騷亂發生，洛杉磯警察局（LAPD）將11月2日至9日定為「特殊事件」（special event），這段日子所有警員都要暫停休假。

洛杉磯警警方高層發信通知警員，表示選舉日前後日子必需加強戒備，以防出現騷亂，所有警員在11月2日至9日暫停休假。洛杉磯警察局傳媒聯絡總監魯賓斯坦（Josh Rubenstein）說，「如果警方沒有做足準備，那就會被當傻子，雖然不是全面動員，但我們要確保有足夠警力維持秩序。」

洛杉磯警察局助理局長弗蘭克（Horace Frank）補充說，「我們不期望有任何動亂或非法行為發生，但洛杉磯警察局必須有責任，對任何有機會發生的事做好準備。」

自從明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警方跪頸致死後，當地數周持續發生示威活動，加上武漢肺炎大流行關係，多州政府鼓勵民眾以郵寄方式投票，不過總統特朗普多次質疑郵寄選票會導致選舉舞弊，並多次暗示，一旦他在11月3日的總統大選中落敗，可能拒絕接受選舉結果，令當局對選舉後潛在動亂的擔憂與日俱增。

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