美國大選｜特朗普團隊轉發拜登兒子醜聞被社交網封賬 共和黨炮轟「言論警察」

美國總統特朗普的連任競選陣營Twitter賬戶，周四一度被限制發帖，引來多名共和黨議員不滿，批評Twitter等社交平台的所為有如「言論警察」，誓要這些公司負上責任。

特朗普競選陣營Twitter賬戶「@TeamTrump」上載一段有關民主黨總統候選人拜登兒子亨特的影片後，一度遭Twitter封鎖，指該賬戶違反規定。影片是有關《紐約郵報》周三披露亨特與烏克蘭天然氣公司交易細節的報道，當中有指拜登獲安排與該公司一名顧問見面，涉嫌有利益衝突。

Twitter發言人周四表示，「@TeamTrump」、白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）以及《紐郵》的賬戶被禁止發文，因為它們違反有關由黑客活動取得的資料、上載私人資料等規定，這些賬戶必須刪除違規帖文才可獲解封。

「@TeamTrump」賬戶在周四下午解禁，發出帖文寫道：「重新上載Twitter不想讓你看到的影片」。特朗普回應事件時表示︰「這最終可能要透過一場大型官司解決，事情可能會很嚴重，是我不樂見的，但可能必須要這樣做。」眾議院司法委員會的共和黨議員在Twitter轉發相關連結時，一度遭Twitter封鎖，但其後表示出現錯誤並獲解封。不過《紐約郵報》的賬戶則被禁言超過一天。

Facebook也減少了《紐約郵報》有關亨特報道接觸用戶的曝光率，發言人斯通（Andy Stone）解釋，「若我們發現一則虛假內容」時就會採取程序進行事實審查。

共和黨多名議員猛烈批評社交媒體，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示封鎖有關報道的做法「應受到讉責」，強調美國不應存在「言論警察」。參議院司法委員會打算傳召Twitter行政總裁多西（Jack Dorsey）接受質詢。

19名共和黨眾議員周四去信聯邦調查局（FBI），要求部門交代在特朗普彈劾風波時，是否已掌握有關亨特涉通烏的電郵資料，認為FBI如經已持有資料，但拒絕向特朗普法律團隊披露，是「判斷上的重大錯誤……嚴重違反信任」。據《紐約郵報》報道，FBI早在去年12月，已取得儲存有亨特電郵的丟棄電腦控制權。

《紐約郵報》除了披露亨特與烏克蘭公司的交易，周四亦跟進報道指亨特的電郵透露他曾代表家族與中國華信能源（CEFC）進行交易，甚至在電郵中形容其中一宗交易「對我和我的家人來說也很感興趣」。

拜登陣營表示，由共和黨把持的參議院早前已完成調查，結論是拜登在烏克蘭問題上沒有任何行差踏錯，拜登也已否認曾跟天然氣公司高層會面。

路透社

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