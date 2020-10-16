抗暴之戰｜指控鼓勵「香港暴徒」 中國大使促加國停止庇護香港抗爭者

（北美通訊）香港一對抗爭夫婦上月獲加拿大確認「公約難民」資格，中國駐加大使叢培武強調香港抗爭者是「暴力罪犯」，批評加拿大給予庇護是干涉內政，並警告渥太華這樣做會令30萬居港加人處於險境。他又反駁加拿大總理杜魯多所說的「脅迫外交」，再度強調釋放孟晚舟才可改善中加關係。加拿大港人組織ACHK就呼籲杜魯多政府，不要妥協和退讓，繼續支持香港政治難民。

叢培武周四在Twitter舉行網上記者會，表明中國強烈敦促加拿大停止庇護香港抗爭者。有記者問及一對香港抗爭夫婦獲批「公約難民」資格，叢培武直接形容事件是不可接受，「我們強烈敦促加方不要對香港的暴力犯罪份子給予所謂的政治庇護，因為這是對中國內政的干涉，讓這些暴力犯罪份子更肆無忌憚。」

他又警告，加拿大繼續這樣做會危及居港加人。「如果加拿大方面真的關心香港的繁榮穩定，並且真的關心香港那30萬加拿大護照持有人的健康與安全，以及在香港經營的許多加拿大公司，你應該支持當局打擊暴力犯罪。」

有記者追問叢培武的說法是否威脅加拿大，他回覆說：「這是你的解釋。」

叢培武又為港版國安法辯護，強調法例有助香港穩定。「一個穩定繁榮的香港，不僅符合絕大多數香港居民的利益，而且也有利於香港大多數守法外國人的企業的利益。」

除了香港問題，叢培武又提到正在加拿大國會審議、關於保護新疆維吾爾穆斯林的議案，表明若議案獲通過中國將會作出「強烈反應」。他表示，新疆的漢人和維吾爾人和睦相處，「我們的人權紀錄是歷史上最好的。」

對於杜魯多周二表示，會聯同國際盟友，打擊中國的「脅迫外交」。叢培武反駁說，中國不存在脅迫外交，否認關押「Two Michaels」，前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃爾（Michael Spavor）是劫持作人質。「兩名加拿大公民已經被起訴，因為他們被懷疑從事危害我們國家安全的活動。」

他又補充說，「Two Michaels」案件與孟晚舟案無關，重申孟晚舟未有違反加拿大法律，但被強制逮捕，呼籲加方立即放人，「為使加中關係回到正確的軌道創造條件」。

加拿大跨黨派議員和十多個支持香港、西藏和新疆的組織聯盟在另一個網上記者會上，呼籲杜魯多政府不要退縮，應制裁侵犯人權的中國和香港官員，並為香港人開放移民大門。出席記者會的前司法部長科特勒（Irwin Cotler）指出，中國是對國際法律秩序的最大威脅，「加拿大需要抗衡這種在習近平統治下的中國犯罪和貪腐文化。」

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