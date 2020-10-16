武漢肺炎｜紐約市單車失竊急增27% 全民搶購單車

（北美通訊）武漢肺炎疫情下，紐約市單車失竊案數目急升，3月份疫情大爆發後，單車失竊案增加了27%，與此同時，市內警力減弱下，今年涉及單車失竊而被拘捕的人數，較去年減少三分一。法國巴黎和英國倫敦，單車失竊案同樣上升。

美國單車長期依賴中國出口，2018年，全美出售1,700萬架單車中，95%來自中國，60%單車零件也由中國供應。疫情發生後，美國民眾、尤其大城巿居民，對公共交通避之則吉，轉以單車代步，導致單車需求激增。今年4月至7月，全美單車銷量較去年同期大增81%，但同時間，中國單車生產和出口一度全面停頓，令美國單車供應變得緊張。

紐約巿警方數據顯示，今年3月1日至9月21日，共接獲4,477宗單車失竊案件，較去年同期的3,507宗，急升27%。但警方今年被拘捕的單車賊人僅得204人，較去年同期減少三分一。

《紐約時報》指，真實的單車失竊問題更嚴重。紐約巿負責推廣單車文化的非牟利組織Bike New York發言人奧卡特（Jon Orcutt）表示，巿政府需要增加街道單車架、單車停車位等設施，以改善有關問題。他指出，紐約巿交通局的工程進度一直落後，去年增建公共單車架數目，差1,000個才達標。

除了紐約巿，世界各大城巿的單車失竊率，在疫情下同樣急升。其中，法國巴黎今年截至9月單車失竊率，較去年同期急升62%；英國倫敦單車失竊案也較去年同期增加30%。

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