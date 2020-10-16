形象災難｜恤衫扣錯鈕 膊頭鋪滿脫髮頭皮 約翰遜損領袖形象

一頭蓬鬆金髮的英國首相約翰遜，雖然向來給人印象有點不修邊幅，但恤衫扣錯鈕和肩膀鋪滿脫落髮絲和頭皮，始終有礙觀瞻，難怪有形象專家認為他是時候聘用一名形象顧問。

約翰遜周三離開唐寧街10號往國會出席答問會前，向門外傳媒揮手。眼利的網民迅即從傳媒拍下的照片中發現其藍色恤衫右邊袖口扣錯鈕，一名網民說：「約翰遜連恤衫鈕都扣錯。」另一網民說：「約翰遜竟不懂扣鈕。」

名人形象師阿米蒂奇(Lucas Armitage)說，這個過失是一個警號，約翰遜是時候聘請一名造型師。他說：「領導國家對抗全球疫情的人，似乎不懂扣恤衫鈕...我們信任首相有效地管治國家，因此也希望他做好基本事情，作為孩童的表率。」他又說：「從約翰遜的表現看，他自己不懂穿著整齊，我覺得服裝顧問或造型師會對他有利，確保將來不會再犯同樣錯誤，或許這樣會令人再次相信他是領袖。」

約翰遜周一在國會發言時，被發現肩膀上有幾條髮絲和一些頭皮，有人更認為他脫髮，與早前感染武漢肺炎有關。有網民抵死地說：「約翰遜是脫髮還是讓愛犬坐在其西裝上？」

英國《每日郵報》

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