英國脫歐｜加拿大模式貿易協議遭拒 約翰遜：須為無協議脫歐做準備

英國跟歐盟的脫歐後貿易協議談判陷入僵局，首相約翰遜周五明言，英國須準備在明年1月1日開始，在跟歐盟沒有貿易協議的情況下脫歐，因歐盟仍無意向英國給予「加拿大模式」的貿易協議。

歐盟領導人本期望英國在周四限期後繼續談判，並呼籲對方為達成協議作出必要舉動。約翰遜周五回應指，英國一直尋求與歐盟，達成類似歐加貿易協議的協議但遭拒，「我得出的結論是，我們應為1月1日做好準備，基於簡單全球自由貿易原則，安排採取澳洲模式」。

他說，除非歐盟立場有根本改變，否則英國將在無協議下脫歐，「歐盟顯然不想做我們最初要求的那種加拿大協議，很好奇在我們加入45年後，他們可以有加拿大條款，但不給予我們」。被問是否退出談判時，約翰遜說若歐盟立場有變會很樂意聽，但歐盟峯會似乎不特別令人鼓舞。

歐盟委員會主席馮德萊恩回應稱，歐盟會繼續為達成協議努力，但不會不惜代價，歐盟談判團隊會如期在下周前往倫敦，與英方加緊協商。歐盟外交官指，約翰遜沒有說離開談判桌，認為只是誇誇其談。

路透社

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