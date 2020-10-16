美國大選●專題｜選舉人票制度不公 還是體現立國初衷？

美國總統選舉有538張選舉人票，按各州參議員及眾議員的數目分配。美國各州眾議員人數是按人口普查劃分 (惟每州最少有一席)，所以各州選舉人票的數目每屆都略有增減，而參議員則固定每州兩個。

特約記者：劉在名

在這種制度安排下，即使人口稀少的州，例如只有約100萬人居住的特拉華最少也有3張選舉人票 (2個參議院議席+1個眾議院議席)。這便引來了不公平的爭議，舉例說，加州人口4000萬，選舉人票55張，即每72.3萬人才有一張選舉人票，但特拉華卻33萬人已有一張選舉人票。

除各州之間的不公平，也有州內的不公平。選舉人票制度另一特色是除卻緬因及內布拉斯加之外，大多數州都是採取勝者全取制(Winners Take All)，例如上屆密歇根州特朗普只以1萬票之微勝過希拉里，但全州16張選人票已全歸特朗普。換言之，投票給希拉里的226萬密歇根選民，在選舉人票制度下也將以州的名義被歸類為支持特朗普。

美國選舉人票制度在18世紀末及19世紀初由美國憲法確立，當年以選舉人團來代替普選票有其客觀限制。當時美國幅員遼闊但交通及通訊基建落後，難以確保可有效地由中央統籌舉行全國選舉，所以各州分開來選，並委派代表到華盛頓投票。更重要的是，由於美國是聯邦制，主權在州，選舉人票制度更能保證細州在總統選舉中不會被大州忽略。

在美國過去二百多年選舉歷史中，只曾有5候選人是輸了普選票而入主白宮。他們分別是1824年的亞當斯(John Q. Adams)﹔1876年的海斯(Rutherford B. Hayes)﹔1888年的哈瑞森(Benjamin Harrison)﹔2000年的喬治布殊﹔以及2016年的特朗普。但值得留意的是，當代資訊比當年發達，而喬治布殊與特朗普輸選票贏選舉的年期相距又短，因此要求檢討選舉人票制度的呼聲也越來越高。

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