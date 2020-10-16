美國大選｜辯論取消各自舉行答問會 特朗普期望選舉公正 拜登轟抗疫無作為

競逐連任的美國總統特朗普拒絕以視像形式參加原定周四舉行的總統候選人第二場電視辯論，活動要取消，不過特朗普與民主黨對手、前副總統拜登，周四各自在不同地點出席類似座談會的活動，申明政見之餘也繼續攻擊對手。

美國目前有近800萬人感染武漢肺炎，逾21萬人喪生，拜登周四在費城出席美國廣播公司主辦的活動時，集中火力批評特朗普處理疫情不當，不應該淡化疫情，「他說他沒有開誠佈公，是因為他擔心美國人會恐慌。美國人不會恐慌，而是他恐慌」。他指特朗普身為總統有責任領導抗疫，但他沒有這樣做，反而把焦點集中在金融市場。

拜登又表示，大家應該討論是否強制國民接種武漢肺炎疫苗，但他認為要視乎疫苗的可信賴程度，亦強調要強制執行有難度，正如要強制佩戴口罩一樣有困難。

拜登在席間爭取年輕黑人選民支持，表示應該要有一個更公平的刑事司法系統，又指對跨性別人士應該「零歧視」，如果他當選，他會扭轉特朗普的保守政策，進一步保障跨性別人士以及再次容許他們參軍入伍。

特朗普則在佛羅里達州邁阿密出席全國廣播公司主持的節目，他與相隔一段距離的女主持人都未有戴上口罩，不過現場其他工作人員則多數有佩戴。對於被指抗疫不力，以及不顧疫情大搞群眾聚集活動，特朗普表示︰「我是總統，我要會見人們，我不能躲在地牢。」雖然他本人感染了武漢肺炎，但至今仍對佩戴口罩防疫的成效存疑，聲稱對此「聽過不同的故事」。

特朗普亦有譴責白人至上主義，被問及如果落敗是否會和平交出權力時，特朗普表示願意，但強調選舉必須公正誠實。被問到有甚麼說話想跟游離選民說，特朗普說他在首個任期內「已做了了不起的工作」，預計「明年將前所未有地好」。

特朗普和拜登最後一場總統候選人電視辯論將於本月22日在田納西州納什維爾(Nashville)舉行。

路透社/美聯社/中央社

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