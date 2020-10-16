美國大選｜拜登答問會無人問及兒子風波 多間傳媒亦冷處理 業界：又一自我審查力證

美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特，捲入因和烏克蘭及中國公司交易引申的風波。拜登周四出席競選答問會時，主持人完全沒問及此事，多間主流傳媒亦對有關報道「冷處理」，被批評新聞界「自我審查及串通的又一例證」。

《紐約郵報》聲稱取得亨特與烏克蘭天然氣公司交易細節的電郵，又指亨特安排父親拜登與該公司高層見面，疑有利益衝突。不過拜登周四到費城出席美國廣播公司主持的答問會時，主播及節目主持人斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos） 在長達90分鐘的答問會上，並沒提及相關報道，被批評是「自我審查」。

美國霍士新聞撰文批評主流傳媒集體無視這篇充滿震撼力的報道，多間傳媒又致力於把這篇報道指為「可疑」，「如果(報道)屬實，在距離大選不足三周之際，事態發展可能對民主黨造成極大傷害。但許多傳媒機構竟令人意外地對這宗『十月驚奇』不感興趣」。

霍士指美國有線新聞網絡（CNN）周三完全沒有報道亨特電郵事件，傳媒研究中心NewsBusters研究員方達卡羅（Nicholas Fondacaro）寫道︰「作為民主黨的忠誠走卒︰美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司以及全國廣播公司，全都在他們的晚間新聞報道審查了這宗震憾報道。」他形容這些機構是瘋狂地企圖阻止這則新聞被廣傳。

直至周四，全國廣播公司終於在新聞環節中提及亨特電郵的報道，但卻是質疑其合法性，認為內容「可疑」。哥倫比亞廣播公司則在早晨節目中談論了「不足兩分鐘」。MSNBC晨間新聞節目主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）亦指報道是假新聞，嘲諷是近年「最蠢的十月驚奇」。

《紐約郵報》解釋亨特電郵的報道材料來源，稱是來自一台去年4月在特拉華州一間店鋪維修的電腦電郵記錄，機上貼有以亨特已故兄長為名的「博拜登基金會」標籤。店主在電腦被聯邦調查局（FBI）取走前備份了硬盤，再經紐約前市長朱利亞尼的律師輾轉交到《紐約郵報》。

美國霍士新聞/《蘋果》資料室

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