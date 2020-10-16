美國大選｜Twitter被揭「和諧」拜登黑材料後 聲稱有技術問題全球服務停近2小時

《紐約郵報》早前披露民主黨總統候選人拜登的黑材料，引來大批用戶在Twitter轉載及討論，但Twitter被揭將帖文當成假新聞以禁制「和諧」，惹來反響。Twitter後來聲稱有技術問題，全球服務暫停近2小時。

《紐郵》周三起接連2日報道拜登兒子與中國及烏克蘭公司的利益問題，這些報道刊登後立即被特朗普支持者大肆轉載和討論，但Twitter後來禁止用戶貼出報道連結和相關相片，亦不准轉發該文章，指這些報道的「資料來源」存疑。

Twitter的做法引來不少人批評干預新聞自由，正當備受指責之際，Twitter突然全球「死機」。官方聲明指「有很多人無法使用Twitter，我們正在努力修復」，而出現的原因是「內部系統出現了問題，但沒有證據表明是安全漏洞或黑客入侵」。

據悉今次「死機」是在香港時間周五早上5時半左右開始，用戶無法使用Twitter，約2個多小時後才逐步恢復正常。根據downdetector.com的資料，世界多個地方都有出現未能正常使用Twitter的報告，但最主要的集中地區是美國東西岸和日本。

Twitter過往都曾出現技術問題而導致無法使用，去年7月曾出現1小時的死機，同年也出現過長達數小時的故障。今年7月Twitter也出現過大規模的黑客入侵事件，前總統奧巴馬和亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）賑戶都被黑客入侵，並發佈比特幣的詐騙廣告。

法新社/《蘋果》資料室

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