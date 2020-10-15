澳洲新州州長曾與涉中資貪腐案議員秘密交往 傳媒憂兩人關係成中國特務把柄

澳洲前新南威爾斯州議員馬奎爾（Daryl Maguire）被指涉及多宗中資公司貪腐的案件，現任新南威爾斯州州長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）在聽證會承認曾跟他秘密交往5年，有傳媒質疑這名女州長已成為中國滲透和控制的對象。

馬奎爾周三在澳洲廉政公署的聽證會上，承認自己在擔任議員期間以權謀私，參與中資地產發展商G8wayinternational的業務，過程中他協助多名中國人獲得澳洲簽證，而他亦獲得分拆佣金，但他沒有申報相關收入。

廉政公署還提及他在2012年11月沃加沃加市（Wagga Wagga）就一項造價達4億澳元（約21億9,391萬港元）的貿易中心招標時，安排中資商人和時任州長奧費拉（Barry O’Farrell）會面，事後，馬奎爾的助理向該名中國商人寄出收款單據，而單據是寫在附有G8wayinternational標記的信紙上。

更令人引起關注的是，新南威爾斯州州長貝莉珍妮安在聽證會上承認跟馬奎爾秘密交往5年，而交往的時間正好跟馬奎爾涉嫌這些貪污案的發生時間重疊，因此引來外界推斷二人的關係早已成為中國特務的把柄，有傳媒更擔人事件已引起國家安全問題。

一名不開名的新州內閣廳長認為，貝莉珍妮安和馬奎爾的不可告人關係，絕對會引起中國情報機關的「高度興趣」，另一名內閣廳長也指出，一些外國勢力發現這段秘密關係後，貝莉珍妮安有可能成為被要脅的對象，而跟她同屬自由黨的議員更表示，中國可能早已掌握「馬奎爾的所有資料」，事件已可能涉及「外國勢力干預」。

聽證會中貝莉珍妮安和中國的關係自然成為被追問的焦點，廉政公署的官員展示了一幅照片，相中是她和馬奎爾跟中國國家主席習近平會面。廉政公署要求貝莉珍妮安解釋當時是新州交通廳廳長的她，為何讓馬奎爾排在她前面跟習近平握手，貝莉珍妮安只解釋道「一切都是按照安排進行」。

澳洲的中國問題專家、曾著有《無聲的入侵: 中國因素在澳洲》著作作者漢密爾頓（Clive Hamilton）認為，任何有意接近貝莉珍妮安的人，都可能會透過馬奎爾下手。

中央社

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