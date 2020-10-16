美學生遙距上課掛特朗普旗幟 遭趕出課堂

（北美通訊）美國新澤西州一名高中生，在家中用電腦遙距上課時，使用總統特朗普大選宣傳旗幟作背景，兩度被老師要求拿下旗幟，更被趕出課堂。涉事學校承認「百分百是校方的錯」，當地校區亦澄清，學生沒有違反任何操行守則，學生的家長則要求老師道歉。

17歲的里貝羅（Anthony Ribeiro）是一名高中三年級生，就讀新澤西州湯斯河北高中（Toms River High School North）。今年初，全球武漢肺炎疫情發生後，里貝羅開始對政治產生興趣，成為特朗普支持者；在上周初的生日，他獲姨媽送贈一支特朗普大選宣傳旗幟，上面寫着「特朗普2020，讓美國繼續偉大」（Trump 2020, Keep America Great）字句。

里貝羅把旗幟掛在房間牆上，但在上周四，他用電腦遙距上課時，被化學老師吉曼（Andrew Gilman）要求取下旗幟；吉曼強調，在他的課堂內沒有討論政治空間，但里貝羅拒絕，最終被趕出課堂，當時班上約有20人。

里貝羅把事件告訴母親約斯特（Tara Jost），母親大感震驚，並即時聯絡學校副校長，要求校方解釋及吉曼道歉，對方承認「百分百是校方的錯」。里貝羅表示，吉曼口說不容許學生談論政治，但在本學期初，他在堂上討論氣候暖化問題時，曾表示「民主黨是唯一選擇」。

直到上周五，里貝羅再上化學課時，仍然掛上特朗普旗幟作背景，吉曼再沒有提出意見，但也沒有道歉；不過，當里貝羅上英文課時，其英文老師瑪容-拉露斯（Maryon-Larose）又要求他取下旗幟，認為旗幟可能擾亂教學。里貝羅認為英文老師較有禮貌，加上擔心自己成績會受影響，同意取下旗幟。

校區回應查詢時澄清，里貝羅沒違反任何操行守則或遙距教學政策，當局正和所有持份者合作，解決事件。約斯特要求吉曼道歉，里貝羅則希望事件不會重演，「不論支持特朗普或拜登，大家都有表達個人意見的權利。」

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