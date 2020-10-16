馬來西亞政局｜安華轟警方迫他公開支持自己議員名單 馬哈蒂爾批安華拜相後仍令國家陷入僵局

馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）周五就他宣稱擁有支持他推翻現屆政府的國會議員名單一事，到武吉安曼警察總部鈹口供。前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）周五質疑，安華即使拜成為首相，國家仍會陷於政治僵局。最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）周五呼籲政界透過談判和憲法程序解決問題、終結權鬥，不要令國家政治進一步不穩。

武吉安曼刑事罪案調查部副總監米爾法立達拉周五在受詢時證實，載有安華的車輛已在下午3時進入武吉安曼警察總部進行錄供程序。安華周五逗留警署兩小時後，表示只有最高元首才有權利知道議員名單的所有詳情，「我不是來這裏與政治大師合作給個名字，因為這不關他們的事。這是我與最高元首之間的事」，他又指：「從我看來，這顯然是惡意的，顯然是政治騷擾，顯然是警方接到政治指示。」

73歲的安華周二覲見最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah），試圖證明他已獲得「毫無爭議」的國會多數支持組成新政府，取代在國會僅以兩席佔多數的首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）。警方周四表示，他們就網傳支持安華的121名國會議員名單接獲113宗報案，引述刑事法典破壞公共安寧條文及通訊與多媒體法展開調查，但未透露報案詳情。

3月上台的穆希丁早前否認安華獲得足夠國會議員支持令他下台，但本周他面對的壓力越來越大。安華覲見最高元首後，穆希丁在執政聯盟中的主要盟友因不滿身為最大黨卻被排除在外，威脅要撤回對政府的支持。執政聯盟和反對派數名議員尋求在11月2日國會復會時，對穆希丁發動不信任投票，但動議可能被與穆希丁結盟的議長否決。穆希丁說過他會讓最高元首決定如何解決這場政治角力。

前首相馬哈蒂爾周五也開腔，他質疑安華在國會是否有足夠支持拜相。曾是安華恩師的馬哈蒂爾表示：「這是安華喜歡說的那種話，他已經三次宣稱獲得讓他成為合適首相的支持，之後卻發現他並未獲支持。」兩人積怨20年，馬哈蒂爾指安華即使成為首相，國家仍容易受到政治聯盟變換導致政局不穩，特別是前執政黨巫統（UMNO）所害，「所以形勢非常不穩，無論是哪一條路，都將會出現國內無政府的情況」。

他強調自己不支持安華和穆希丁，他和他新組成的祖國鬥士黨（Pejuang）另外五名聯邦議員，周五各自對穆希丁的領導提出不信任動議。

馬來西亞王室周五發聲明，建議國會議員展現政治成熟意識，明白公眾的擔憂，「關於國家政治形勢的最新發展，陛下建議人民，尤其是政治人物團結起來，確保在我們仍面對各種問題和因新冠肺炎疫情威脅帶來的艱難未來時，國家不再陷入政治動盪。」最高元首阿卜杜拉敦促他們透過談判和聯邦憲法制定的法律程序來解決問題、終結權鬥。大馬最高元首主要扮演禮節性角色，但他可任命他認為可控制國會多數的人選成為首相。馬來西亞的新政府通常透過選舉誕生，但王室在某些情況下也發揮作用。

路透社/美聯社

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