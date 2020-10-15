港版國安法｜加國117組織、國會議員聯署倡「安全港計劃」 為港人提供居留權

（北美通訊）加拿大117個公民社會組織及跨黨派國會議員發表聯合聲明，促請加國政府推出即時措施，營救香港人，包括設立「安全港計劃」（Safe Harbor Program），以特快程序為可能面對政治迫害的港人、身處加拿大的香港學生及工人，提供永久居留權及保護；並引用馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Law），制裁有份訂立港版「國安法」的中港官員。

一眾公民組織及議員周四舉行記者會，港加聯主席馮玉蘭（Gloria Fung）表示，去年至今，香港已有超過一萬名示威者被捕，差不多半數是學生，年紀最輕只有11歲。他們當中，很多人已遭檢控，護照被沒收，為了自由而甘願冒險離境，相信「12港人被送中」事件，只是冰山一角。

馮玉蘭指，港版「國安法」生效後，任何曾參與示威活動的香港市民，都可能被「秋後算賬」，於是他們提出「安全港計劃」，要求加國政府為處境危險的港人，提供永久居留權及保護，並優先協助三類港人，包括已遭港府政治檢控、身處加拿大正尋求政治庇護者，香港留學生和高技術勞工。

對於在港已遭政治檢控、護照被沒收的港人，她們計劃建議加拿大政府把他們列為「必須旅客」（essential travelers），提供出入境文件，協助他們離港；對於已身處加拿大申請政治庇護的港人，則建議政府讓他們逐步合法成為加拿大永久居民。

至於香港留學生及高技術勞工，如果曾經在加拿大參與聲援香港示威，回港後有被指控「勾結外國勢力」風險，計劃亦提出讓他們在加國定居。

化名「Brave」的香港學生，自2016年在加拿大留學，期望畢業後留在加拿大工作及生活。過去，他曾參加聲援香港示威及加港聯、溫支聯（VSSDM）的工作，支持香港民主運動，但遭到中國愛國人士騷擾、拍照和跟蹤。

Brave在記者會上表示，其香港身份證已經過期，留學簽證及護照亦將於明年到期，必須透過中國駐加拿大領事館續領護照。他原本計劃在暑假續領護照，但港版「國安法」突然推出生效，他擔心自己已觸犯「國安法」，回港被控勾結外國勢力，故取消續領護照念頭。

Brave指，自己並非唯一一個面對類似困境的香港留學生，很多人同時面對財政壓力。他很多在香港的朋友都是「前線手足」，認為香港政治局勢每日惡化，懇請加拿大政府即時採取行動，協助及保護他們。

新民主黨（NDP）國會下議院議員關慧貞（Jenny Kwan）促請加拿大從移民政策入手，包括擴闊港人團聚移民資格，讓加籍居民可以申請其在港的兄弟姊妹移民，保障港人免受政治檢控。她亦要求加國政府為難民重開邊境，強調防疫不是停止協助難民受迫害的理由。

聲明亦要求加國政府引用馬格尼茨基人權問責法，制裁有份訂立港版「國安法」的中港官員，包括禁止官員及其家屬入境加拿大，凍結其在加拿大的資產。溫支聯主席李美寶（Mabel Tung）表示，美國已對中港官員實施制裁，認為措施有效傳達訊息，讓中港政府知道侵害人權有嚴重後果。

保守黨國會下議院議員趙錦榮（Kenny Chiu）、上議院議員郝薩科斯（Leo Housakos）、綠黨（Green Party）黨魁梅伊（Elizabeth May）、上議院獨立議員麥克菲德蘭（Marilou McPhedran） 及聯邦前司法部部長科特勒（Irwin Colter）均在會上發言，聲援港人。他們批評，現屆政府不論在香港、新疆、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）在中國被捕等事件上，均「說多過做」，促請政府坐言起行。

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