武漢肺炎｜阿聯酋向內華達州捐華大基因生產試劑 美政府擔心病人私隱外洩警告勿用

阿聯酋捐贈25萬劑中國製武漢肺炎病毒檢測套裝給美國內華達州，但美國外交及國土安全官員擔心到病人私隱、試劑準確性和涉及中國政府，私下警告內華達州政府不要使用該批試劑。

美國情報機關一直警告中國等國家可能利用檢測樣本了解檢測者的病歷、疾病或遺傳特性，但沒有提供證據。美聯社根據公開檔案法取得的內華達州長辦公室內部電郵顯示，美國當局對全球最大基因排序公司中國華大基因(BGI Group)生產的試劑最感關注。

美國國土安全部駐阿布扎比使館參贊柏夫(William Puff)致內華達州官員的電郵說：「我希望內華達州武肺工作小組的領導層了解此事， 從而作出明智決定及知道美國政府一些關注。」

國務院和國土安全部的警告促使內華達州民主黨籍州長西索拉克(Steve Sisolak)4月時指示州內一間醫院不要採用華大基因的試劑，並拒絕化驗室合作協議。

捐贈檢測套裝予內華達州之事，亦涉及阿聯酋一間神秘公司Group 42。該公司與華大基因合作在阿聯酋生產快速試劑，而Group 42與阿聯酋政府均未對報道置評。華大基因則指對捐贈試劑予內華達州一事毫不知情，公司從未與內華達州直接聯繫。華大基因又說，他們生產的武肺試劑，獲美國食品及藥物管理局批准作緊急用途，並曾在美國數個州的實驗室使用，「但華大基因沒有接觸到病人的檢測樣本和數據」。

美聯社

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