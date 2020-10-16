日本擬將福島核污水排入海 日媒：最快月內決定

日本共同社及多間傳媒周五報道，儘管漁業協會堅決反對，但日本政府已決定將福島核電廠的放射性污水排入海中，最快月內舉行相關內閣會議最終確定方案，預計將設置新的會議平台處理形象受損問題。東京電力自2011年海嘯及地震摧毀福島核電廠以來，已收集了超過100萬噸污水。

經濟產業大臣梶山弘志在記者會上表示當局尚未作出有定案，政府希望盡快作出決定，「福島第一核電廠退役是讓福島從核災中恢復的重要前提。為防止退役進程延誤，我們須迅速作出決定」，但他並未提供包括時間表等進一步詳情。

福島核電廠堆積的污水一直是清理行動中的關鍵問題，清理行動很可能需時數十年，而明年夏天舉行的東京奧運，部份比賽會在距離被破壞的核電廠不到60公里處舉行。

放射性污水排入海中，令日本漁民感到反感，鄰近國家也相當關注。日本漁業代表上周促請政府不要批准數以噸計的污水從福島核電廠排入海中，指此舉將破壞日本漁業多年來為恢復聲譽所做的努力。南韓自福島核危機爆發以來，就一直維持對福島地區海產的進口禁令，並於去年傳召一名日本大使管高級官員，要求解釋福島污水處理方式。

今年初，日本政府專家小組建議將福島核電廠的放射性污水排入海中。日本經濟產業省自4月開始聽取各界意見，多名漁業代表周四與梶山見面會談，表達強烈反對排放污水進入海洋。

路透社

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