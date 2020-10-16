中美角力｜態度更加強硬 蓬佩奧：美國孔子學院年底前須全部關閉

美國國務卿蓬佩奧說，孔子學院佯裝成文化語言機構，實質為中共進行大外宣，美方無法接受此類機構存在孩童教室中，因此美國孔子學院須於年底前全部關閉。

蓬佩奧周四接受多家傳媒訪問，均談到美國校園內的孔子學院問題。他說，孔子學院佯裝設立目的是文化交流與教導中文，但實際上是北京影響力作戰的一環。透過這些學院，中共設法在美國校園及孩童教室發揮其全球影響力，令人無法接受。他強調孔子學院是中共底下的外宣組織，不應存在於美國教育機構內。

蓬佩奧說：「我們要求每間學校年底前關閉校內的孔子學院，不只是大專院校，也包含高中與幼兒園到12年級（K-12）的各級學校。」蓬佩奧又說，對於那些持美國簽證、代表中共參與孔子學院運作的人士，美方也希望確保他們無法再進入美國的課室。

相較過去發言，蓬佩奧現在對孔子學院問題的態度，明顯強硬許多。他9月接受霍士財經新聞網（Fox Business Network）訪問時，僅說「希望」年底前美國孔子學院全部關閉。他日前說，雖然國務院8月將管理孔子學院的「孔子學院美國中心」（Confucius Institute U.S. Center）列為「外國代表機構」（foreign missions），但無法迫使各校採取任何行動。

中央社

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