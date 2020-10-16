美國大選●專題｜選舉人票改革呼聲高 細州維護利益阻力大

美國學界及政界，對選舉人票制度改革的討論，歸納起來有以下幾個重點思考方向：

特約記者：劉在名

廢除選舉人票

直接廢除選舉人票制度，將間接選舉變成直接選舉。這個建議的理據是隨着科技進步，已不需要選舉人居中到華府代表投票。況且直接選舉下，每人手中的一票就會變成「等值」，免卻贏普選票而輸選舉人票的窘態。然而反對者卻認為，這種改變將令細州的利益被忽視，也違反了當年聯邦制主權在州的原意。由於選舉人票制度由美國憲法確立，而修改憲法需得到參眾兩院三分之二贊成﹔或全國三分之二州議會同意才能完成，因此阻力極大。

取締 「勝者全取」

改革勝者全取的安排，變成按候選人在各州的得票率瓜分選舉人票。由於勝者全取的安排由各州自行規定，因此改革阻力相對較少。然而，如果不是全國各州一起做，率先改革的州反會因為分薄自己的選舉人票而吃虧。假設紐約州改為按得票率分配選舉人票，2016年希拉里 (得票60%) 在這個州的選舉人票會由29張減為20張，而特朗普可得餘下9張。在這個情況下，堅持勝者全取的其他州份，例如擁有16張選舉人票的密歇根州，其影響力將提升，因為只要特朗普贏到密歇根，便會以16票(密)加9票(紐)，多過希拉里的20票(紐)。

規範選舉人團

以聯邦統籌規定選舉人團的投票方向，擬定《全國普選州際協議》(National Popular Vote Interstate Compact)，規範各州選舉人團需要按照全國普選票(而非各州普選票)的結果來投票，這其實是變相廢除選舉人票制度，有取巧之嫌，即使法律通過，相信也會遭受各細州對其是否違憲的挑戰。

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