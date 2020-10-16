武漢肺炎｜女皇首離開皇室居所參加活動沒戴口罩 所有接觸人士事前檢測均呈陰性

全球武漢肺炎疫情緩和，英女皇周四也是7個月後首次離開皇室居所參與公開活動，與威廉王子到訪一個實驗室。雖然她全程沒戴口罩，但採取了嚴格的防疫措施，包括所有在場人士的病毒測試都必須呈陰性。

94歲的英女皇3月9日出席西敏寺大教堂（Westminster Abbey）舉辦的英聯邦日（Commonwealth Day）活動後，一直留在溫莎堡等居所避疫。7月時首次出席與其他人面對面接觸的官方活動，為100歲的二戰老兵穆爾（Tom Moore）授勳，儀式也只是在溫莎堡的草坪舉行。

她在周四首次離開皇宮出席活動，與威廉王子一起到訪位於索爾茲伯里（Salisbury）附近的國防科學技術實驗室（Dstl），會見曾參與2018年涉及神經毒劑諾維喬克（Novichok）案件的科學家。

女皇穿上一件粉紅色的大衣現身，包括她在內的所有在場人士都沒有戴上口罩。皇室消息人士透露，眾人之所以不用戴口罩，是因為事前已諮詢醫生和有關專家的意見，並採取了一系列的防疫措施，包括48個會跟女皇密切接觸的人都已事先進行武漢病毒檢測，並一致都是陰性。

女皇和威廉王子也是分別乘坐直升機和專車前往目的地，盡量減少在密閉空間接觸，在活動進行時，參與活動的人士也基本保留了2米的安全社交距離。

皇室傳記作家喬布森（Robert Jobson）認為，女皇不戴口罩出席活動，是為了向公眾傳達要對疫情保持冷靜和心存希望的訊息，他說：「她正在向民眾傳達信心，她會重返工作，會以正常的方式工作，但不是冒任何風險。她在向公眾保證，一切會如常進行，而且是安全地進行。」

不過亦有人批評女皇不戴口罩的行為，皇室傳記作家之一斯科比（Omid Scobie）和著名電視主持人摩根（Piers Morgan），都指是令人「擔心」和「並非明智之舉」，反皇室組織「Republic」也指女皇作為君主，理應戴上口罩樹立榜樣。

英國《每日郵報》

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