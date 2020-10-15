美國大選｜謊稱Twitter賬戶被黑 第二場辯論原主持人遭電視台停職

原定主持第二場總統電視辯論的美國有線電視網C-SPAN政治編輯斯庫利(Steve Scully)，因謊稱其Twitter賬戶被黑客入侵，遭公司迫令無限期休假。他發聲明承認判斷錯誤，就此致歉。

斯庫利原被總統辯論委員會選中本周四晚主持第二場辯論，但由於委員會決定把辯論改為視象形式，而總統特朗普反對，結果辯論告吹。

早在辯論仍在籌備階段，特朗普便公開批評斯庫利，本月8日更形容他「從不是特朗普支持者」(Never Trumper)。斯庫利當晚在Twitter發文給曾任白宮通訊聯絡主任、後變為特朗普敵人的斯卡拉姆奇(Anthony Scaramucci)，問他應否回應特朗普，帖文翌日被瘋傳，斯庫利謊稱賬戶被入侵，帖文非他所發。C-SPAN初時也為他辯護，但經調查後證實他說謊，斯庫利最後也向公司坦白招認。

特朗普對斯庫利被停職一事似乎感到很高興，在Twitter發文說：「我又啱晒！斯庫利剛承認其Twitter賬戶被黑是說謊，總統辯論是被操縱。」

法新社/美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！