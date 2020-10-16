【曼谷緊急狀態】泰國反政府示威持續數月，昨遭遇至今最強鎮壓，當局在曼谷頒佈緊急狀態令禁止大型集會、限制消息發佈，並大舉拘捕示威者包括三位知名領袖。分析認為示威者前日在王室車隊附近抗議，觸發政府將鎮壓行動升級。然而法令生效後，仍有數百示威者無懼被捕，於鬧市聚集。

政府昨凌晨向曼谷祭出「嚴重」緊急狀態措施，禁五人或以上集會，阻民眾發佈可「威脅國家安全」的新聞及網絡資訊，授權當局充公涉引致緊急狀態的電子通訊儀器、數據及武器，以及毋須手令就可拘捕示威者。發言人謂法令旨在確保國家和平、有秩序，避免向王室車隊示威等事重演。示威者當時距離王后素提達的座駕僅數米，高叫口號並舉起象徵反抗的三指手勢，素提達更被拍到在車內凝視群眾。

防暴警總理府外清場

法令生效後，防暴警隨即到總理府外清場，因前日從民主紀念碑遊行到該地的示威者其中數百人通宵留守；部份政府大樓外更有軍人駐守，但王家陸軍稱只在「協助執法」。

警方稱昨日拘捕22人。示威的兩名學生領袖巴利及帕努沙亞先後落網，後者在社交網站facebook直播自己被警員推入私家車、旁邊民眾大喊「人民萬歲！」的過程。運動另一領袖、人權律師阿農就稱在無律師陪同下，被強行帶上前往北部城市清邁的直升機，「侵犯我的權利，讓我置身危險中」。連同早前被捕的人，今周落網的示威者逾40人。

暫未被捕的示威領袖達貼，形容當局頒令「幾乎等同政變」；人權組織「國際特赦」譴責當局鎮壓示威及濫捕，「這些行動明顯為掃除異見，向所有認同示威者立場的人散播恐懼」。

政府頒令前，已有組織號召當日下午在曼谷購物區拉差巴頌（Ratchaprasong）十字路口示威，當局的打壓令相關主題標籤登上社交網站Twitter的流行趨勢。雖然警方事前揚言設檢查站，並派數百防暴警戒備，最終仍有數百示威者聚集，要求警方釋放「我們的朋友」、高呼總理「巴育下台！」更有示威者在一名警員的手腕打白色蝴蝶結，「終有一日我們會並肩而立，泰國會更好」。

向王后示威被指越界

巴育政府突然發功打壓示威，更下令控告參與王室車隊示威的人，令部份專家認為示威者已越界。新加坡的泰國研究學者蒙特薩諾指，示威原本陷入不慍不火的僵局，巴育政府亦處理得尚算成功，但王后座駕示威及示威領袖被捕等一連串事件，令示威變成「全面爆發的危機」，他預告泰國目前相當危險。

泰國朱拉隆功大學政治學者蒂提南亦謂目前狀況「不穩定、容易擦槍走火」，當局大舉拘捕示威者雖令運動元氣大傷，但打壓越大反抗越大，因此運動的熱情很可能維持，「不改革只鎮壓，會令示威更激進，增加衝突」。

法新社/路透社/美聯社