美國大選｜美媒：朱利亞尼遭俄羅斯利用 向特朗普傳遞假消息

美國《華盛頓郵報》周四報道，白宮在2019年曾接到美國情報部門提醒，指總統特朗普的私人律師朱利亞尼「成為俄羅斯情報機構影響行動的目標」，被俄方利用提供假消息給總統，但特朗普對警告不以為然，堅決相信朱利亞尼。

《華郵》引述與四名熟知內情的前官員對話，指相關警告「基於加密通訊等多個消息來源作出，顯示朱利亞尼在2019年12月前往烏克蘭期間，跟與俄方情報機構有關的人士互動，他以為收集到可揭露前副總統拜登及其兒子亨特貪污行為的資料」。

其中一名前官員表示，國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）也曾私下對特朗普提出警告，指「任何朱利亞尼從烏克蘭帶回的消息，都應被視為受到俄羅斯污染」，「做你想做的事，但你朋友朱利亞尼在烏克蘭被俄羅斯的人操縱了」。

官員希望讓當時陷於彈劾風波的特朗普「別說蠢話」，但特朗普對奧布萊恩的警告不以為然，仍然信任朱利亞尼。據報朱利亞尼在12月中造訪白宮，當時眾議院司法委員會才剛批准彈劾條款，而數天後又在兩人又在佛州會面。

這些前官員指朱利亞尼身在烏克蘭時，並非美國情報機構的目標，但由於他跟受監控的「疑似俄羅斯人員」互動，因此截取到他部份通訊內容；朱利亞尼極力想挖出亨特的醜聞，非常堅決要收集資料，「（知情的情報社群）所有人都在談論，想讓他停下來、認真看待他被利用來傳遞假消息的主意有多難」。

《華郵》表示美國數名高層官員對朱利亞尼成為俄羅斯目標知情，包括司法部長巴爾、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及白宮顧問奇波羅恩（Pat Cipollone）。

美國有線新聞網絡

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