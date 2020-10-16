武漢肺炎●全球疫情｜巴黎單日確診破3萬 波蘭籲長者留家

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,878萬，全球死亡人數超過109萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過797萬宗，死亡人數突破21.7萬人。印度確診人數超過730萬，位居全球第二，死亡人數超過11.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破516萬，死亡人數超過15.2萬。俄羅斯確診人超過134萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國過去24小時確診首次超過3萬宗，達30,621宗，創下單日紀錄。總統馬克龍周三宣佈大巴黎地區及8個大城市周六起宵禁，預計維持4到6周，以遏止疫情擴散。

波蘭單日確診屢創新高，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣佈新防疫措施，包括限制酒吧餐廳的營業時間、 體育賽事不接待現場觀眾、華沙等疫情嚴重地區的學校停課、健身室和泳池關閉。莫拉維茨基在記者會上呼籲所有長者留在家中，表示只有團結和負責任，才可戰勝疫情。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，加快從武漢肺炎疫情復原，可在2025年時為全球增加9萬億美元收入，但達到此目標有賴國際合作，包括研發疫苗。格奧爾基耶娃又呼籲中國和美國繼續刺激經濟，協助全球復甦。

印度疫情嚴重，但戲院在停業多月後，周四試驗性重新開放，但由於公眾擔心疫情，加上戲院只播舊電影，因此觀眾稀疏。印度政府3月中旬宣佈關閉全國近1萬家戲院，以防疫情蔓延。印度寶萊塢電影業以豐富產量聞名全球，重新開放戲院是極具象徵性意義措施。

路透社/法新社/中央社

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