美國大選｜參院司法委員會擬傳召Twitter facebook行政總裁 解釋為何禁制拜登疑涉貪報道

美國參議院司法委員會轄下的憲法小組委員會，將於下周二表決是否向Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey) 發傳票，強制他周五到司法委員會席前作證，解釋為何禁止用戶轉發一篇有關民主黨總統候選人拜登在副總統任內疑涉及利益衝突的報道，包括禁貼報道連結和相關圖片以及向已有連結的用戶展示警告字句。

憲法小組委員會主席共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)說：「這是干預選舉，我們只離大選日只有19天。」他表示將要求傳召多爾西解釋「Twitter為何濫用企業力量令傳媒噤聲及掩藏(民主黨總統候選人拜登的)貪污指控」。Twitter 發言人拒對報道置評。

罪案與恐怖主義小組委員會主席霍利(Josh Hawley)亦要求司法委員會傳召facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)就禁制報道一事作證。

參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)說，社交網絡平台阻止轉發《紐約郵報》的報道，「絕對應受譴責」。他說：「本國不應有任何形式的言論警察，我不應為任何壟斷企業...可選擇誰人才可發言。」

《紐約郵報》周三報道，指拜登2014年擔任副總統時曾在兒子亨特引薦下與烏克蘭天然氣公司Burisma一名高層會面，不足一年後他就向烏克蘭當局施壓，要求放棄調查Burisma，疑有利益衝突。Twitter與 Facebook後來禁制轉發該報道，總統特朗普對此強烈不滿，揚言會設法加強控制社交媒體。

法新社/Politico/路透社

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