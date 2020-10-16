武漢肺炎●全球疫情｜全球死亡人數突破110萬 美國確診個案破800萬

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,912萬，全球死亡人數超過110萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過802萬宗，死亡人數突破21.8萬人。印度確診人數超過737萬，位居全球第二，死亡人數超過11.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破516萬，死亡人數超過15.2萬。俄羅斯確診人超過136萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

英國確診人數高 首相抗疫陷兩難

英國單日確診人數達27,900人，疫情絲毫沒有減退跡象。英國傳媒報道，首相府內對是否封城反應兩極，早前承諾會按科學建議處理疫情的首相約翰遜陷入兩難，因為不封城的話恐會違反承諾，但若再次封城勢必重創國家經濟。

比利時下周起封城

比利時單日確診人數突破8千人之後，政府宣布由下周一實施嚴格隔離措施，當中包括家居令，以及關閉所有食肆，初步計劃為期四個星期。

法國單日確診回落至25,086宗

法國過去24小時確診25,086宗個案，較昨日的新高紀錄少5千宗，但死亡人數就較昨日增加40人至122人。法國大巴黎地區及8個大城市周六起宵禁，預計維持4到6周，以遏止疫情擴散。

芬蘭總理自我隔離

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）發聲明指，出於預防起見，她已離開歐盟峯會接受自我隔離，正飛回國接受檢測，並要求瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）在會議後期代表芬蘭。她周三出席國會會議，在場其中一位議員後來出現輕微症狀並確診。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四發現其辦公室一名員工確診後，也離開峯會自我隔離。

波蘭收緊限制 總理呼籲長者留家

波蘭單日確診屢創新高，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣佈新防疫措施，包括限制酒吧餐廳的營業時間、 體育賽事不接待現場觀眾、華沙等疫情嚴重地區的學校停課、健身室和泳池關閉。莫拉維茨基在記者會上呼籲所有長者留在家中，表示只有團結和負責任，才可戰勝疫情。

IMF總裁籲加快抗疫 可增加全球收入9萬億美元

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，加快從武漢肺炎疫情復原，可在2025年時為全球增加9萬億美元收入，但達到此目標有賴國際合作，包括研發疫苗。格奧爾基耶娃又呼籲中國和美國繼續刺激經濟，協助全球復蘇。

路透社 / 美聯社 / 法新社

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