美國大選｜拜登兒子「電郵門」懶人包 一文看清與中國、烏克蘭關係

（北美通訊）美國大選「10月驚奇」一浪接一浪，繼尋求連任的總統特朗普確診感染武漢肺炎後，親共和黨的美國《紐約郵報》（New York Post），獨家爆出民主黨候選人拜登次子亨特（Hunter Biden）連串私人電郵，顯示他與中國、烏克蘭關係過從甚密，質疑其父親拜登以謊話，掩飾任副總統時期個人利益衝突。《蘋果》整理事件來龍去脈，讓讀者一文看清這場「電郵門」的內容。

爆料來源？

綜合《紐約郵報》和霍士新聞報道，去年4月，一名男子拿了三部手提電腦到特拉華州電腦維修店The Mac Shop修理，一部貼着「Beau Biden Foundation」（編按：博爾拜登基金會，博爾為拜登已故長子）貼紙的蘋果MacBook Pro，硬碟資料成功獲修復。

維修電腦的男子其後不知所踪，90日後皆沒有回來領取電腦；店舖負責人艾薩克（John Paul Mac Isaac）發現電腦資料敏感，去年9月曾與一名朋友商討如何處理，也試過向州內多名議員求助，但不獲回應。

艾薩克的朋友最終報警，聯邦調查局（FBI）在去年12月取走該批電腦。身為特朗普支持者的艾薩克，預先複製涉事硬碟資料，再轉交特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的律師科斯特洛（Robert Costello）。硬碟藏有亨特近1.2萬封電郵、大量私人通訊記錄、影片和照片。

大選前夕，朱利亞尼把硬碟資料副本交予《紐約郵報》，讓報章披露箇中內容；該報曾向亨特的律師求證，後者批評朱利亞尼因為散播有關拜登家族的「陰謀論」，早已聲譽盡失，但沒有回應指控。

涉事硬碟包含甚麼內容？

１．亨特依仗父親之名，談判薪金待遇

在2014年，拜登乃時任美國副總統兼美國對烏克蘭政策的領導人物，他在同年4月訪問烏克蘭，與烏克蘭時任總理亞采紐克（Arseny Yatsenyuk）舉行聯合記者會。

亨特電郵記錄顯示，在記者會舉行前一星期，他與烏克蘭天然氣公司Burisma，就出任董事一職的薪金進行談判，索取每月酬金2.5萬元（美元，下同）。亨特要求，Burisma在父親拜登宣佈外訪前定好條件，電郵中以「我的人們」（my guys）為代號，稱呼父親。

電郵沒有交代亨特的要求，最終是否得嘗所願，但亨特在2019年4月離開Burisma董事局時，未經證實消息指，其每月薪酬高達五萬元。

2. 拜登曾與Burisma高層會面

2014年5月，Burisma第三號人物、董事局顧問波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）發電郵給亨特，要求亨特解釋他如何代表公司「使用自己的影響力」；在2015年4月17日，波扎爾斯基發出電郵，感謝亨特邀請他到華盛頓首都，介紹父親拜登給他認識和見面。

在波扎爾斯基發出感謝信後不足8個月，拜登向烏克蘭政府施壓，要求撤換時任烏克蘭檢察總長索金（Viktor Shokin），否則美國將押後提供一筆10億元貸款。當時，索金正調查有關Burisma的貪污、洗黑錢和逃稅案。（編按：有關拜登施壓一事，經廣泛報導後，時任烏克蘭外長科利姆金（Pavlo_Klimkin）表示當時除了拜登，還有其他國際組織如IMF和世界銀行向烏克蘭施壓，要求處理國內貪污不力的索金下台）

事後，拜登經常被共和黨及特朗普批評，有關做法涉及利益衝突，對其兒子任職董事的Burisma有利。拜登多番解釋「不曾和兒子談及其海外生意」。如《紐約郵報》報道屬實，則反映拜登說謊。拜登競選團隊回應表示，拜登可能和波扎爾斯基碰過面，但僅是擦身而過（merely in passing），沒有完全反駁指控。拜登則未有親自回應。

3. 美國公關公司向Burisma傳送白宮會議記錄

美國政治公關公司Blue Star Strategies（簡稱Blue Star），過去被指曾與亨特一同協助Burisma，應對烏克蘭政府的貪腐指控。亨特電郵紀錄顯示，在2015年，白宮曾就拜登同年12月訪問烏克蘭舉行會議，Blue Star一名員工，事後把有關會議記錄以電郵傳給亨特、波扎爾斯基，以及亨特的生意夥伴阿奇（Devon Archer），內容談及拜登外訪日程，以及美國對烏克蘭政策的幾點問題。

4. 亨特與中國華信能源過從甚密，曾收何志平100萬美元

2017年5月13日，國際顧問公司J2cR一名叫吉利亞（James Gilliar）的人員發電郵給亨特，標題為「期望待遇」（Expectations），商討涉及中國華信能源公司的合作。電郵內容指出，將會成立一間新公司，視乎與華信能源的協議，亨特將成為新公司主席或副主席（Chair / Vice Chair）；另外，80%股份由四人平分，其中一人代號為「H」，《紐約郵報》認為這是指亨特。

在同一封電郵中，吉利亞表示，若有任何不足之處（shortfalls），他很樂意向「臧」（Zang）提出。《紐約郵報》認為，「Zang」是時任華信金融執行董事臧建軍（Zang Jian Jun）。

2017年8月2日，亨特向華信旗下在香港的金輝集團（Kam Fei Group）時任財務總監董功文（Gongwen Dong）發電郵，表示他在邁阿密與華信能源董事長葉簡明會面，洽談三年期顧問合約，要求每年向華信能源收取1,000萬元介紹費。

電郵指，葉簡明在會面後提出「加碼」，表示可以與亨特成立公司，雙方各持一半股份。亨特形容，新協議更具持續性和有利可圖（much more lasting and lucrative），對他及其家族也更為有趣（so much more interesting to me and my family）。

報道指，硬碟內還有一張攝於2017年8月1日的照片，顯示一幅手畫圖表，一間名為「Hudson West」的公司，亨特與「主席」（Chairman）各持一半股份。亨特曾透過律師行，持有一間叫「Hudson West III」的公司，公司在2017年９月開設信用卡戶口，亨特、拜登的弟弟占士（James Biden）及占士的妻子莎拉（Sara Biden）均曾使用該戶口，共花逾10萬元，購買機票、蘋果公司產品、藥物、入住酒店和用餐等。目前該公司已經解散。

另外，硬碟內也發現一封在2017年9月執行的律師委任信（Attorney Engagement Letter），內容顯示，華信能源屬下中華能源基金會秘書長何志平，同意向亨特支付100萬元費用，作為其擔任美國法律顧問費。

5. 女兒沒錢支付車費求救

除了與中國和烏克蘭的瓜葛，《紐約郵報》也在硬碟內，發現亨特的私人生活點滴和感受。例如在2018年，亨特長女娜奧美（Naomi Biden）乘搭Lyft前往機場，但發現戶口餘額不足，不能支付車費，於是傳短訊給父親，要求給她轉帳150元，並連聲說「對不起」。

亨特最終同意支付車費，但提醒娜奧美已經成年，大學畢業後不能再「以為爸爸是億萬富翁」般過活。娜奧美現年26歲，在哥倫比亞大學攻讀法律。

除了家人，亨特的通訊紀錄亦顯示他不時與友人結伴同遊，例如在2018年，他邀請朋友到洛杉磯荷里活羅斯福酒店（The Hollywood Roosevelt）舉行派對；在2019年，有朋友約亨特到紐約The Chelsea Bell酒吧，慶祝聖帕特里克日（St. Patrick’s Day）。

硬碟內還有一封亨特寫給自己的長信，抒發對已故兄長博爾（Beau Biden）的思念。他表示，兄長在2015年因腦癌病逝後，覺得他依然在身邊，可以嗅到他的氣息。

6. 自拍淫照

《紐約郵報》指，硬碟內有近2.5萬張亨特的色情自拍照片和其他淫穢照片，包括一段12分鐘、亨特亮相的色情影片，但不會公開。

後續發展

1. 朱利亞尼被指遭俄羅斯利用，散播不利拜登假消息

《紐約郵報》報道刊登後一天，《紐約時報》和《華盛頓郵報》分別引述四名消息人士指，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）早於去年12月向特朗普提出警告，指俄羅斯利用朱利亞尼，散播假消息，破壞拜登的選舉工程，但特朗普不以為然。

另外，《華盛頓郵報》報道指，美國司法部部長巴爾（William Barr）、聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及白宮顧問奇波羅恩（Pat Cipollone），對朱利亞尼成為俄羅斯利用目標也一早知情。

2. Twitter、Facebook禁止轉載新聞遭炮轟

有關亨特的獨家新聞，連日遭Facebook及Twitter兩大社交媒體封殺。其中，Facebook為相關新聞連結加入警告標籤，指消息未經證實，並減低其曝光率；Twitter甚至一度全面禁止用戶轉載該新聞連結，引起共和黨猛烈批評。

美國國會參議院轄下司法委員會，下周二表決是否傳召Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey），於10月23日出席聽證會，解釋事件。多爾西周五致歉，承認公司「一刀切」禁止轉載新聞的做法不恰當，並已修改相關政策。

另外，共和黨全國委員會（RNC）周五向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）作出投訴，指控Twitter透過資訊審查，為拜登非法助選。

3. 主流傳媒冷待理亨特醜聞

有關亨特醜聞的報道自周三起出版至今，遭美國主流傳媒（除親共和黨霍士新聞台）冷待，有線新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC），被指沒有即日跟進和報道有關新聞，直至周四才短篇幅地講述事件，但認為《紐約郵報》的報道有可疑。

周四晚上，拜登到費城出席美國廣播公司主持的90分鐘答問大會時，節目主持人斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopoulos）沒有就亨特的醜聞，向拜登提問，被指「自我審查」。

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