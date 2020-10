美國大選｜拜登兒子「電郵門」懶人包 一文看清與中國、烏克蘭關係

(北美通訊)美國大選「10月驚奇」一浪接一浪,繼尋求連任的總統特朗普確診感染武漢肺炎後,親共和黨的美國《紐約郵報》(New York Post),獨家爆出民主黨候選人拜登次子亨特(Hunter Biden)連串私人電郵,顯示他與中國、烏克蘭關係過從甚密,質疑其父親拜登以謊話,掩飾任副總統時期個人利益衝突。《蘋果》整理事件來龍去脈,讓讀者一文看清這場「電郵門」的內容。

爆料來源?

綜合《紐約郵報》和霍士新聞報道,去年4月,一名男子拿了三部手提電腦到特拉華州電腦維修店The Mac Shop修理,一部貼着「Beau Biden Foundation」(編按:博爾拜登基金會,博爾為拜登已故長子)貼紙的蘋果MacBook Pro,硬碟資料成功獲修復。

維修電腦的男子其後不知所踪,90日後皆沒有回來領取電腦;店舖負責人艾薩克(John Paul Mac Isaac)發現電腦資料敏感,去年9月曾與一名朋友商討如何處理,也試過向州內多名議員求助,但不獲回應。

艾薩克的朋友最終報警,聯邦調查局(FBI)在去年12月取走該批電腦。身為特朗普支持者的艾薩克,預先複製涉事硬碟資料,再轉交特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)的律師科斯特洛(Robert Costello)。硬碟藏有亨特近1.2萬封電郵、大量私人通訊記錄、影片和照片。

大選前夕,朱利亞尼把硬碟資料副本交予《紐約郵報》,讓報章披露箇中內容;該報曾向亨特的律師求證,後者批評朱利亞尼因為散播有關拜登家族的「陰謀論」,早已聲譽盡失,但沒有回應指控。

涉事硬碟包含甚麼內容?

1.亨特依仗父親之名,談判薪金待遇

在2014年,拜登乃時任美國副總統兼美國對烏克蘭政策的領導人物,他在同年4月訪問烏克蘭,與烏克蘭時任總理亞采紐克(Arseny Yatsenyuk)舉行聯合記者會。

亨特電郵記錄顯示,在記者會舉行前一星期,他與烏克蘭天然氣公司Burisma,就出任董事一職的薪金進行談判,索取每月酬金2.5萬元(美元,下同)。亨特要求,Burisma在父親拜登宣佈外訪前定好條件,電郵中以「我的人們」(my guys)為代號,稱呼父親。

電郵沒有交代亨特的要求,最終是否得嘗所願,但亨特在2019年4月離開Burisma董事局時,未經證實消息指,其每月薪酬高達五萬元。

2. 拜登曾與Burisma高層會面

2014年5月,Burisma第三號人物、董事局顧問波扎爾斯基(Vadym Pozharskyi)發電郵給亨特,要求亨特解釋他如何代表公司「使用自己的影響力」;在2015年4月17日,波扎爾斯基發出電郵,感謝亨特邀請他到華盛頓首都,介紹父親拜登給他認識和見面。

在波扎爾斯基發出感謝信後不足8個月,拜登向烏克蘭政府施壓,要求撤換時任烏克蘭檢察總長索金(Viktor Shokin),否則美國將押後提供一筆10億元貸款。當時,索金正調查有關Burisma的貪污、洗黑錢和逃稅案。(編按:有關拜登施壓一事,經廣泛報導後,時任烏克蘭外長科利姆金(Pavlo_Klimkin)表示當時除了拜登,還有其他國際組織如IMF和世界銀行向烏克蘭施壓,要求處理國內貪污不力的索金下台)

事後,拜登經常被共和黨及特朗普批評,有關做法涉及利益衝突,對其兒子任職董事的Burisma有利。拜登多番解釋「不曾和兒子談及其海外生意」。如《紐約郵報》報道屬實,則反映拜登說謊。拜登競選團隊回應表示,拜登可能和波扎爾斯基碰過面,但僅是擦身而過(merely in passing),沒有完全反駁指控。拜登則未有親自回應。

3. 美國公關公司向Burisma傳送白宮會議記錄

美國政治公關公司Blue Star Strategies(簡稱Blue Star),過去被指曾與亨特一同協助Burisma,應對烏克蘭政府的貪腐指控。亨特電郵紀錄顯示,在2015年,白宮曾就拜登同年12月訪問烏克蘭舉行會議,Blue Star一名員工,事後把有關會議記錄以電郵傳給亨特、波扎爾斯基,以及亨特的生意夥伴阿奇(Devon Archer),內容談及拜登外訪日程,以及美國對烏克蘭政策的幾點問題。

4. 亨特與中國華信能源過從甚密,曾收何志平100萬美元

2017年5月13日,國際顧問公司J2cR一名叫吉利亞(James Gilliar)的人員發電郵給亨特,標題為「期望待遇」(Expectations),商討涉及中國華信能源公司的合作。電郵內容指出,將會成立一間新公司,視乎與華信能源的協議,亨特將成為新公司主席或副主席(Chair / Vice Chair);另外,80%股份由四人平分,其中一人代號為「H」,《紐約郵報》認為這是指亨特。

在同一封電郵中,吉利亞表示,若有任何不足之處(shortfalls),他很樂意向「臧」(Zang)提出。《紐約郵報》認為,「Zang」是時任華信金融執行董事臧建軍(Zang Jian Jun)。

2017年8月2日,亨特向華信旗下在香港的金輝集團(Kam Fei Group)時任財務總監董功文(Gongwen Dong)發電郵,表示他在邁阿密與華信能源董事長葉簡明會面,洽談三年期顧問合約,要求每年向華信能源收取1,000萬元介紹費。

電郵指,葉簡明在會面後提出「加碼」,表示可以與亨特成立公司,雙方各持一半股份。亨特形容,新協議更具持續性和有利可圖(much more lasting and lucrative),對他及其家族也更為有趣(so much more interesting to me and my family)。

報道指,硬碟內還有一張攝於2017年8月1日的照片,顯示一幅手畫圖表,一間名為「Hudson West」的公司,亨特與「主席」(Chairman)各持一半股份。亨特曾透過律師行,持有一間叫「Hudson West III」的公司,公司在2017年9月開設信用卡戶口,亨特、拜登的弟弟占士(James Biden)及占士的妻子莎拉(Sara Biden)均曾使用該戶口,共花逾10萬元,購買機票、蘋果公司產品、藥物、入住酒店和用餐等。目前該公司已經解散。

另外,硬碟內也發現一封在2017年9月執行的律師委任信(Attorney Engagement Letter),內容顯示,華信能源屬下中華能源基金會秘書長何志平,同意向亨特支付100萬元費用,作為其擔任美國法律顧問費。

5. 女兒沒錢支付車費求救

除了與中國和烏克蘭的瓜葛,《紐約郵報》也在硬碟內,發現亨特的私人生活點滴和感受。例如在2018年,亨特長女娜奧美(Naomi Biden)乘搭Lyft前往機場,但發現戶口餘額不足,不能支付車費,於是傳短訊給父親,要求給她轉帳150元,並連聲說「對不起」。

亨特最終同意支付車費,但提醒娜奧美已經成年,大學畢業後不能再「以為爸爸是億萬富翁」般過活。娜奧美現年26歲,在哥倫比亞大學攻讀法律。

除了家人,亨特的通訊紀錄亦顯示他不時與友人結伴同遊,例如在2018年,他邀請朋友到洛杉磯荷里活羅斯福酒店(The Hollywood Roosevelt)舉行派對;在2019年,有朋友約亨特到紐約The Chelsea Bell酒吧,慶祝聖帕特里克日(St. Patrick’s Day)。

硬碟內還有一封亨特寫給自己的長信,抒發對已故兄長博爾(Beau Biden)的思念。他表示,兄長在2015年因腦癌病逝後,覺得他依然在身邊,可以嗅到他的氣息。

6. 自拍淫照

《紐約郵報》指,硬碟內有近2.5萬張亨特的色情自拍照片和其他淫穢照片,包括一段12分鐘、亨特亮相的色情影片,但不會公開。

後續發展

1. 朱利亞尼被指遭俄羅斯利用,散播不利拜登假消息

《紐約郵報》報道刊登後一天,《紐約時報》和《華盛頓郵報》分別引述四名消息人士指,美國國安顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)早於去年12月向特朗普提出警告,指俄羅斯利用朱利亞尼,散播假消息,破壞拜登的選舉工程,但特朗普不以為然。

另外,《華盛頓郵報》報道指,美國司法部部長巴爾(William Barr)、聯邦調查局局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)及白宮顧問奇波羅恩(Pat Cipollone),對朱利亞尼成為俄羅斯利用目標也一早知情。

2. Twitter、Facebook禁止轉載新聞遭炮轟

有關亨特的獨家新聞,連日遭Facebook及Twitter兩大社交媒體封殺。其中,Facebook為相關新聞連結加入警告標籤,指消息未經證實,並減低其曝光率;Twitter甚至一度全面禁止用戶轉載該新聞連結,引起共和黨猛烈批評。

美國國會參議院轄下司法委員會,下周二表決是否傳召Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey),於10月23日出席聽證會,解釋事件。多爾西周五致歉,承認公司「一刀切」禁止轉載新聞的做法不恰當,並已修改相關政策。

另外,共和黨全國委員會(RNC)周五向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)作出投訴,指控Twitter透過資訊審查,為拜登非法助選。

3. 主流傳媒冷待理亨特醜聞

有關亨特醜聞的報道自周三起出版至今,遭美國主流傳媒(除親共和黨霍士新聞台)冷待,有線新聞網(CNN)、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)及全國廣播公司(NBC),被指沒有即日跟進和報道有關新聞,直至周四才短篇幅地講述事件,但認為《紐約郵報》的報道有可疑。

周四晚上,拜登到費城出席美國廣播公司主持的90分鐘答問大會時,節目主持人斯蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)沒有就亨特的醜聞,向拜登提問,被指「自我審查」。

