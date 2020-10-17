脫歐爭議｜英首相府稱談判已「結束」 約翰遜敦促準備無協議脫歐

英國首相府周五稱，除非歐盟已準備好同英國商討具體的合作法律條文，否則雙方在下星期的談判已經無意義，因此與歐盟的談判也可以說是結束了。至於英國首席談判代表弗羅斯特勳爵（Lord Frost）也表示，已通知了歐盟代表巴尼耶（Michel Marnier），雙方周一的會面無討論基礎。

英國首相約翰遜在首相府表態前曾發表視像講話，他當時並無提及談判結束的字眼。不過，約翰遜就敦促英國人要做好準備，明年在無協議下與歐盟國家做生意。約翰遜也再次要求歐盟，參照與加拿大簽署自由貿易協議的模式與英國制訂脫歐框架。

英國脫歐拖拉數年後，年底過渡期就會結束，屆時英國必需脫離歐盟。英國與歐盟互相指摘對方不肯讓步，當中歐盟要求英國遵守公平競爭規定、開放海域捕魚權以及清晰制訂北愛爾蘭邊界等，都被英國認定侵犯權益而遭拒絕。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！