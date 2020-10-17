泰國抗爭｜警涉干預新聞自由 威嚇傳媒如發佈「錯誤資訊」將沒收器材

泰國示威浪潮升級，警方周五警告傳媒不要發放有關示威的「錯誤資訊」，若有違規當局可即場沒收器材。不過警方沒詳述「錯誤資訊」的定義，網民狠轟警方意圖干預新聞自由，藉口阻止一些警方不願公眾看到的畫面公開。

政府指早前宣佈在曼谷實施的緊急法將維持30天，禁止記者發佈不實及可能造成恐懼的報道。助理國家警察局長乍魯瓦（Jaruwat Waisaya）周五表示，若發現有人違規，當局人員可沒收器材。

乍魯瓦說：「事實可以報道，但那些可能引發暴力或動員群眾參與示威的報道或屬違法……報道呼籲民眾參與集會，包括透過相片和新聞報道、重播和煽動（騷亂），這是不容許的。」他指報道可提及示威者到達現場的時間，但如果沒有出現暴力，卻宣稱「現在有暴力發生」，這可能會散播恐懼，屬不被容許。

乍魯瓦又指，警方在決定是否起訴記者時，會考慮記者犯法的程度及意圖，並警告傳媒在直播時要份外謹慎，緊記攜同由所屬傳媒機構或公關部門發出的記者證。

有網民炮轟警方藉故干預新聞自由，「不知道他們會視甚麼內容是錯誤資訊……或許是警方以冷靜又專業的方式行事？抑或他們錯誤地劃設封鎖區，並以水炮攻擊孩子的畫面？」、「是真消息還是假消息，全都是由他們決定」、「透過警察向新聞界發出與民主社會相反的警告，泰國本身就是在恐嚇公眾」。

泰國《曼谷郵報》

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