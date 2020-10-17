天下圍中｜杜魯多：加拿大不會停止捍衞中國人權 反對派領袖要求華大使道歉

中國駐加拿大大使叢培武警告加拿大不要批核香港人的庇護申請，否則會將30萬居港加人置於險境。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應指，無論如何都不會停止捍衞中國的人權。

早前有一對港人夫妻獲得加拿大確認「公約難民」資格，叢培武周四立即警告渥太華停止庇護香港抗爭者，更表示如果加拿大方面真的關心在香港居住的30萬加拿大公民，以及在香港經營的不同加拿大公司，應該支持當局打擊暴力犯罪。

杜魯多周五回應道：「我們將會大聲地和清晰地捍衞人權，不論是談論維吾爾族面對的困境，談論香港令人擔憂的局面，抑或是中國的脅迫性外交。」杜魯多補充指，加拿大是跟世界各地不同國家站在同一陣線，美國、澳洲、英國、歐盟以及世界上其他國家都對這些問題感到擔心。

杜魯多進一步談及中國的脅迫性外交，他指中國為了報復加拿大引渡華為高層孟晚舟，扣捕及監禁了前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃爾（Michael Spavor）這2名加拿大公民，並指控他們破壞國家安全。

在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）亦作書面回應，他認為叢培武應該向加拿大道歉或將他驅逐出境，「很明顯這是對在港的30萬名加拿大公民構成威脅」，更指叢培武的言論根本不像出自「聯合國安全理事會成員的官方大使」，而是像「一些負責收取保護費的人」。

奧圖爾還指，加拿大應該盡快設立一條「通道」，專門讓香港的政治難民來加拿大，以及制裁中國官員。

美聯社/《蘋果》資料室

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