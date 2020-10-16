泰國抗爭升級｜向王后、王子車隊做三指手勢 泰兩運動領袖面臨終身監禁

泰國人權律師團表示，學運領袖Francis J. Bunkueanun Paothong以及社運人士艾格猜(Ekachai Hongkangwan)周五已被泰國警方以泰國刑法第110條起訴，如果被定罪，將面臨16年至終身監禁的刑罰，是自7月連串反政府示威中最嚴重的指控。

控罪指Francis J. Bunkueanun Paothong以及艾格猜，在周三「供僧衣節」期間遇到素堤達王后與提幫功王子的車隊，他們帶領示威者向車隊舉起三指手勢，最後被警方驅離。警方調查後認為，示威者威脅了王室成員的安全，因此對帶頭的兩人提出起訴。

有律師解釋，泰國刑法第110條規定，任何人侵害國王、王后、王室後裔以及攝者的人身安全及自由，都可被判16年至20年的監禁，如果情節嚴重，更可以判終身監禁、甚至死刑。

美國有線新聞網絡

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