泰國抗爭｜水炮射學生激發首行族上街 工人戴頭盔組人鏈保護示威者

泰國曼谷連續第4日舉行反政府示威，警方周五首次出動水炮車，政府周六又關閉市內交通鐵路，但仍無阻數以千計示威者穿上黑衫冒雨響應號召上街，反抗政府近3個月來打壓示威。市內有建築工人在馬路上組成人鏈，保護示威者。

抗爭組織公佈三個集會地點，不少民眾徙步來到集合地點，一名唐姓（Tang）27歲女文員周六來到其中一個集會地點叻拋站（Lat Phrao station），她指見到警方向年輕人發射水炮後忍無可忍，「這太過份了，我們想向他們展示我們的力量，我們無法接受這種事」。不少示威者也對警方行動表示憤慨，稱他們因此而首次上街。

網民周六在社交網上載照片，顯示一班地盤工人戴上黃頭盔，在馬路築成人鏈，保護手無寸鐵的示威人士。

威者要求軍人出身的總理巴育下台，他們亦無懼可能被判入獄15年的冒犯君主罪（Lese majeste），越來越公開批評泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。

政府周四下令禁止5人或以上集會，警方發言人英約斯（Yingyos Thepjamnong）為當局行動辯護，表示所有集會都是非法，「警方的昨天的行動符合遵守法律慣例和國際標準」，但警方未有立即採取行動阻止周六在叻拋的示威。政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）發表維穩言論，指：「任何一方也沒有贏輸，只有國家受損。」泰國王室至今未有就示威發表評論，泰王僅稱需要人民愛國及愛王室。

路透社

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