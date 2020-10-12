新西蘭大選●專題｜阿德恩童年見過貧窮苦況激發爭取社會公義 成150年來最年輕總理

新西蘭女總理阿德恩（Jacinda Ardern）出生於經濟低迷的林業小鎮，童年見過貧窮人家生活苦況，觸發她對爭取社會公義的熱情。高中時她熱衷辯論和爭取人權，在保守的農村社會風氣下說服了校董會讓女學生穿短褲，在威靈頓的大學畢業後開始質疑摩門教教義。她曾到英國工作，返國後開始參政，奮鬥多年才從工黨排名議員變成選區議員，2017年在工黨民調低迷時獲委任為歷來最年輕黨魁，為左傾選民帶來活力，最終在工黨票數大增後與另外兩黨籌組聯合政府，成為總理。

阿德恩1980年生於林業小鎮穆魯帕拉（Murupara）一個摩門教家庭，當地經濟低迷，居民普遍失業，部份人因財困自殺。曾為阿德恩和她姐姐擔任臨時保姆的女孩，因患上肝炎而皮膚發黃，這種病在發展中國家較為常見。童年見過貧窮人家的生活苦況，令阿德恩對爭取社會公義產生熱情。

1980年代，阿德恩一家搬到160公里以外的莫林斯維爾（Morrinsville），祖父務農，爸爸當鎮上的警察，媽媽則在學校做廚師。14歲的阿德恩放學後去炸魚薯條店兼職。莫林斯維爾鎮上8,000名居民很多都是奶農，而奶業是新西蘭最大出口業之一。奶農通常會投票給親商界的國家黨，莫林斯維爾也不例外。阿德恩在這個鎮上成長，卻最終變成工黨成員。

阿德恩在莫林斯維爾學院這間小型高中，當上校董會學生代表，說服了校董會改變制服校規，讓女學生可以選擇穿裙子還是短褲。校長英格（John Inger）憶述：「回想起來，我們可謂超前了時代。無異在我們這樣的保守農村社會，這令不少人側目。」英格形容少女時代的阿德恩開朗聰明、口齒伶俐、充滿說服力，而且有強烈的正義感。她善於辯論，經常贏得演講比賽，也是校內人權組織國際特赦組織成員。

她以年級第二名從高中畢業，寫在1998年學校年刊上的一句自我介紹是「很最可能成為總理」，可謂一語成讖。18歲加入工黨的她，去了新西蘭首都威靈頓讀大學，在這個國家政治、藝術和文化中心生活，對她造成不少衝擊。從懷卡托大學（Waikato University）取得傳播學位畢業後，她開始在新西蘭首名民選女總理、時任工黨黨魁克拉克（Helen Clark）的辦公室工作。跟三名同志朋友同住的她，開始質疑摩門教對LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）的歧視立場。

阿德恩之後去了倫敦，腳踏實地為英國內閣辦公室工作，28歲時回到新西蘭參政，代表工黨出選包含莫林斯維爾在內的農業區懷卡托。懷卡托可謂國家黨票倉，近100年來都沒選過工黨代表，所以阿德恩沒勝出並不令人意外，她在政黨票比例代表選舉制度下，仍晉身國會成為歷來最年輕國會議員。到了下一次2011年的選舉，她出選奧克蘭中區（Auckland Central）選區，再以兩個百分點敗給同為年輕女性的國家黨對手凱斯（Nikki Kaye），繼續以排名議員身份進入國會。雖然阿德恩並未成為奧克蘭中區的民選議員，但她成為了市內名人。2014年她再次輸給凱斯，到2017年2月補選才贏得民選議席。

2017年9月全國大選前兩個月，工黨陷入危機。該黨少於十年內換了四名黨魁都是中年男性，未能激起選民熱情，邁向連續第四次大選慘敗之路。時任工黨黨魁利特爾（Andrew Little）在民調顯示他不可能勝出後突然下台，阿德恩獲委任接替他。

阿德恩以37歲之齡成為工黨歷來最年輕黨魁，左傾選民在選前數星期受到阿德恩帶來的新氣象振奮，阿德恩接手工黨才三星期，工黨民望便上升了15個百分點。工黨在2017年9月大選中贏得37%票數，比上一次大選的24%多出一大截，但仍比國家黨的47%少。由於兩大黨得票比率不足領導國家所需的50%，工黨最終跟保守派新西蘭優先黨和自由派綠黨合作籌組聯合政府，令阿德恩成為新西蘭逾150年來最年輕總理。

阿德恩任內成為全國首名在位期間分娩的領導，先後面對基督城槍擊案、懷特火山爆發及武漢肺炎三大危機，她以豐富的同情心及果斷的執行力帶領國家度過難關，向國內及國際展示出眾的魅力，連任呼聲甚高。傳媒甚至認為她在周六選舉中最大的問題不是贏得第二任期，而是工黨是否可以在目前的比例代表制選舉下取得大多數議席。

美國有線新聞網絡

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