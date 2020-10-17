加國卑斯省選臨近 組織促選民留意候選人是否親中

（北美通訊）加國卑斯省即將在10月24日進行新一屆省選，「加拿大-香港聯盟」（Alliance Canada Hong Kong）、「加拿大-香港之友」（Canada Friends of Hong Kong ）等9個組織，近日發起名為「NO BC for Xi」（卑斯省不要習近平）活動，並成立網站，列出有份參加卑斯省選的候選人，對中國的立場。

早前，組織向300多名候選人提問，包括是否會拒絕中共的禮物或捐贈，以及是否反對中國發起的「一帶一路」項目。其後，組織成立「NO BC for Xi」網站，把收集回來的答覆，劃分候選人是否反對中共或有向中共靠攏的傾向，並列出所有候選人的姓名、所屬黨派、出戰選區等資料，促請選民關注其支持的候選人是否親中。

截止周五下午，11名候選人被列為「傾向中共」，44名候選人則被列為「反對中共干預」，但剩餘超過300名候選人拒絕相關問題，或還未回覆查詢。

「加拿大-香港之友」成員表示，活動目的是提高加拿大選民，對中國介入加國地區政治的警覺，並向候選人發出警示，讓他們明白其所言所行，皆受選民監督。

卑斯省內兩大政黨，新民主黨及自由黨均沒有回應事件，或闡述在該議題上的立場。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！