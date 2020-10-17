一周大選焦點｜真相難求 美國政黨相爭致傳媒兩極化

（北美通訊）距離美國大選選舉日只剩下18天。進入10月後，「十月驚奇」一個接一個，如果特朗普確診武漢肺炎未有動搖選情，那拜登兒子亨特（Hunter Biden）吸毒、濫交、藉父親地位招搖撞騙的醜聞，不知會帶來甚麼影響？但事件凸顯了美國主流傳媒的偏頗和自我審查，以及社交媒體的操控言論，後續發展可能會影響深遠。

共和民主兩黨總統候選人特朗普和拜登，因為在安排上未能達上共識，而令第二場電視辯論取消後，又各自決定在同一時段進行「市民大會」（town hall meeting）。不同立場的傳媒各自作出不同解讀。

獨家爆出亨特醜聞的《紐約郵報》指出，他們的選舉專家小組發現，兩個候選人的待遇有差別。特朗普的對手，NBC主持Savannah Guthrie提出的問題更加針銳難答；而ABC主持George Stephanopoulos就較照顧拜登。因此，專家組一致認為，特朗普表現比首場電視辯論時好。

紐約市立大學柏魯克分校馬學安公共及國際事務學院（Marxe School of Public and International Affairs）院長伯德塞爾（David Birdsell）認為，特朗普面對現場觀眾發揮等很好，與提問的人互動亦良好。

超低調地處理亨特醜聞的《紐約時報》就集中在收視率上，指出拜登的市民大會在單一網絡播出，平均有1,510萬人觀看；而特朗普的活動壟斷三個網絡卻只有1,350萬人收看，所以是特朗普輸。《紐時》並批評特朗普在主持敦促他公開譴責「匿名者Q」（QAnon）和白人至上主義時猶疑不決；相反拜登整個90分鐘與主持人的辯論有來有往，並引述Politico稱兩人互相過招，像在看摔角狂熱（WrestleMania）。

在過去一星期，美國主流傳媒除了低調處理亨特的醜聞，亦少見報道特朗普追查情報機構藉「通俄」調查企圖拉他下馬的內幕的最新進展。特朗普指示上任不足半年的國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）解密、公開了幾百份文件，當中包括奧巴馬時代的中情局局長布倫南（John Brennan）在2016年7月28日寫給奧巴馬的親筆備忘錄，當中提及希拉莉在26日批准了一項建議：製造一個醜聞，宣稱俄羅斯情報單位干預，以醜化特朗普。

美國特別檢察官米勒（Robert Mueller）針對2016年美國總統大選期間、特朗普團隊是否涉及串通俄羅斯影響選舉進行兩年多的調查，最終結論是特朗普陣營並未與俄國勾結。但是民主黨和大部份美國傳媒至今未有還特朗普清白。

根據綜合民調網站FiveThirtyEight，拜登在最新民調中繼續領先特朗普10.5個百分，但支持率下跌至52.3%。不過，成功預測2016年大選結果的保守派評論員麥卡洛（Kevin McCullough）就認為，今年只要選民願意出門投票，特朗普就可全取搖擺州，合共得到331張選舉人票，擊敗只能取得207張選舉人票的拜登，成功連任。

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