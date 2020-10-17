泰國抗爭｜黃之鋒舉三指手勢聲援 羅冠聰撐示威者Be Water

泰國抗爭升級，街頭出現水炮車及傘陣，猶如重現去年香港反修例運動的每一幕。前香港眾志主席羅冠聰和成員黃之鋒等人，在Twitter聲援泰國示威者。

黃之鋒上載一張舉起象徵反抗的三指手勢，以及用平板電腦打出「#StandWithThailand」的自拍照。他寫道：「人民不應懼怕他們的政府，只有政府才應懼怕他們的人民」，還標籤了「#StandWithThailand」和代表泰國、香港和台灣反中國的「奶茶聯盟」標籤（#MilkTeaAlliance）。

羅冠聰就上載多張泰國示威的相片，並說：「每個人都生而平等，而公民是有權去反抗不公義，我們與泰國並肩，因為我們都相信民主是屬於所有人，我們應活在互相尊重的社會。Be Water, my friend，保持平安。」內文亦有標籤「#StandWithThailand」。

多個代表海外留學生的泰國學生聯會，亦在Twitter發表聯合聲明，批評政府打壓示威活動，並提出四大訴求，分別是立即解除緊急狀態令、停止威嚇民眾、釋放被捕人士和重新賦予合法的自辯和公平審判權利及重新賦予受憲法保護的言論自由，參與聯署有德國、法國、比利時和瑞士的泰國學生聯會。

Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！