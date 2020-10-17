神秘台商牽線　拜登子直通中共高層

美國大選臨近之際，民主黨總統候選人拜登家族與中國關係一再曝光。台灣《蘋果新聞網》指取得一份有關拜登家族與中國關係的近40頁機密調查報告，當中指台灣商人林俊良，過去10年幫拜登兒子亨特在中國政商圈穿針引線，替他打通在北京的關係，甚至直達中共高層。

赴台飯局 吳敦義女同場

《台蘋》指該報告披露，曾在銀行金融業工作的林俊良，2007年與美國一名政二代成立「桑頓集團」，隨即安排美國政壇頗有勢力的「美國立法領袖基金會」代表與中共高官及富商見面，包括時任全國人大常委副委員長的許嘉璐和北大方正集團前董事長魏新，2010年林再為亨特牽線首次訪華，2013年私人基金公司「渤海華美」在上海成立，林俊良及亨特都有出席，亨特掛名董事。

《台蘋》指林俊良亦為亨特牽線到台灣，2011年讓他以Rosemont地產基金資深顧問身份訪台五日，其中一飯局有時任行政院長吳敦義的女兒吳子安出席。

美國《紐約郵報》前天繼續披露亨特一台遺棄的手提電腦內電郵內容，指亨特2017年獲與中國軍方及情報部門有聯繫的華信能源董事長葉簡明，讓他獲得該公司創辦的一家控股公司一半股權，估計一年可獲逾1,000萬美元（7,800萬港元）收入；同年9月一份文件，也提及華信能源屬下的中華能源基金會秘書長、之前因行賄罪成入獄的本港民政事務局前局長何志平，同意向亨特支付100萬美元（780萬港元）法律顧問費。

《紐郵》周三引述該批電郵，指有拜登曾向烏克蘭施壓、要求停止調查亨特任董事的天然氣公司的證據。有關報道被Twitter禁止轉發，觸怒共和黨參議員，擬向Twitter行政總裁多爾西發傳票。Twitter前天表示改政策，日後只封殺黑客直接張貼竊取得來的資訊。

台灣《蘋果新聞網》/美國《紐約郵報》