美國大選｜Twitter行政總裁認錯 同意禁未經證實政治新聞不恰當

社交網站禁止轉發美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)兒子亨特(Hunter Biden)涉貪新聞的事件持續發酵，Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey)周五表示，公司一刀切地禁止轉發未經證實的政治新聞，做法並不恰當。

多爾西指Twitter將會修改政策，盡快解決這個問題。而Twitter的法律部門主管蓋德（Vijaya Gadde）就指，除非知悉貼文是由黑客轉發，否則不會移除新聞的超連結，蓋德解釋新的政策是要回應公眾對於揭發不法勾當的關注。

由共和黨控制的參議院，轄下司法委員會周五宣布，將會傳召多爾西以及Facebook創辦人朱克伯格就事件作證。共和黨議員認為這兩個社交網站的做法不妥，有偏頗拜登的嫌疑，所以要求兩人解釋。

今次事件，源於《紐約郵報》(New York Post)早前聲稱，亨特拿電腦去維修時遺漏了重要證據，可以證實亨特在烏克蘭及中國經商時涉及貪污，而拜登也牽涉其中。不過，拜登競選團隊已否認指控，又指報道無中生有。

美聯社

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