新西蘭大選●專題｜阿德恩果斷應對疫情恐襲轉危為機 為人真誠親民贏民心助爭取連任

新西蘭周六舉行大選，尋求連任的40歲女總理阿德恩（Jacinda Ardern）為人真誠、作風親民，身為首名任內產子的新西蘭總理，她為在職女性懷孕議題贏得不少關注，也贏得國民尊重。在任3年來她的危機應變表現出色，應對基督城清真寺恐襲時表現得充滿同情心，事發後亦旋即宣佈改革槍械法，處理武漢肺炎疫情反應也迅速，聆聽專家意見及時封關和實施全國嚴格封城，成功控疫贏得國際讚譽，令她和所屬的工黨支持度大升。

2018年1月19日，阿德恩就任總理後不到兩個月，便在社交網站上宣佈懷孕，消息撼動全球。阿德恩努力宣傳在職女性懷孕正常化，對國家電視台1 News表示：「我總說我是懷孕，不是喪失工作能力。我唯一要表明的是，懷孕的確讓你失去自己穿鞋的能力。」

阿德恩產女後數月又再創下歷史，成為首名帶嬰兒出席聯合國大會的領袖。里德研究（Reid Research）民意調查顯示，從阿德恩宣佈懷孕到誕女，工黨的支持度一路穩步上升。

2019年3月15日，一名白人至上主義者闖入基督城清真寺槍殺51人，成國內首宗本土恐怖襲擊。在槍殺案本已很少出現的新西蘭，這宗大屠殺舉國震驚，阿德恩應對的方式再度令她登上國際頭條。她在事發後數小時便宣佈將會改革槍械法，又直呼槍手為恐怖份子，永遠不會如他所願提及他的名字。她戴着頭巾擁抱穆斯林婦女，一起哀悼死難者的畫面，很快傳遍全球。

新西蘭政治評論員托馬斯（Ben Thomas）表示：「她在危機時刻表現絕對優異。當時最需要的就是表達同情，她的同理心顯得非常真誠，她可能比世界舞台上任何人都更有效傳遞這種情緒。」工黨的民望在基督城恐襲後也再次明顯上升。

同年12月阿德恩再遇到另一場危機。熱門旅遊景點懷特島（White Island）的活火山爆發，導致21人死亡，阿德恩再次迅速抵達現場，在懷特島沿岸城市瓦卡塔尼（Whakatane）擁抱努力救人的救護員。

到了今年初，武漢肺炎這場逾百年來最嚴重疫情來襲，早於國內只錄得很少病例時，她果斷封關和實施全國嚴格封城，贏得國際讚譽。新西蘭如今只錄得25宗武肺死亡病例，而全球其他國家卻仍在奮力對抗一波接一波的疫情。

新西蘭封城期間，阿德恩陪同國內最高級衞生官員出席每日簡報會，在全國講話中一再重申聽從醫學專家意見的重要性，令她民望再創高峰。國民在封城期間習慣看她在電視上提供最新資訊，托馬斯指：「她被視為每名選民的姐妹、好友、母親或是女友。」，為她增添魅力。

雖然阿德恩在國際舞台上星味十足，但她一直表現得與常人無異。她在奧克蘭的住所相當樸實，後院平台由男友建造。她在Instagram賬號發表各種政治帖文之餘，也穿插着女兒的畫作和自家烘培生日蛋糕相片，分享育兒點滴，也發佈她在父母家處理公務的自拍照。

曾經在高中教過阿德恩、後來成為她好友的方丹（Gregor Fountain）說：「阿德恩沒有分工作和私人形象，她就是她。她一直都是如此。我覺得這很真實。」托馬斯認為阿德恩可能有建立形象，但這並不代表那個形象不真實，「從未有人說過阿德恩暗中工於心計」。

美國有線新聞網絡

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