美國大選｜特朗普集會上講笑 輸左可能會離開美國

距離美國總統大選只有數星期，儘管總統特朗普持續在民調中落後民主黨總統候選人拜登，但他看來並不太擔心，周五在喬治亞州的競選集會上更開玩笑說，如果落敗就會離開美國。

特朗普周五傍晚在梅肯市（Macon）喬治亞中部地區機場（Middle Georgia Regional Airport）的競選集會上對群眾說：「跟美國政壇史上最糟糕的候選人競逐令我感到壓力。你能想像如果我輸了怎麼辦？我整個人生，我該做甚麼？我得說，（如果）我輸給政壇史上最糟的候選人，我不會覺得很好。可能我會離開這個國家，我不知道。」

儘管美國確診人數已升破800萬宗，超過21.7萬人染疫死亡，兩個數字都位列全球之冠，特朗普在漫長的演說中，繼續宣稱美國在武漢肺炎疫情方面做得比歐洲好很多。美國每10萬人死亡率在全球排第11，數字仍比英國、意大利和法國高。

周五晚集會現場的群眾不少人戴上口罩，但缺乏社交距離。特朗普激勵支持者說：「我們在喬治亞州梅肯贏過，也會再次勝出。18天後我們會在喬治亞州勝出，再贏得四年。拜登和民主黨社會主義者會扼殺你們的工作，解散警隊。這場選舉是要在特朗普復蘇與拜登蕭條之間做選擇。」

周四一項大型民調顯示，特朗普支持度落後拜登11個百分點，另一項民調則顯示特朗普在佛羅里達州落後拜登3個百分點。然而，上屆2016年的民調錯誤預測希拉莉勝出。距離11月3日的大選只有18天，已有2,300萬美國人投了票，特朗普和拜登正專注在選情激烈的州分拉票。

英國《每日鏡報》

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