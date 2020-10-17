俄網軍：牛津疫苗將人變猴

在各國加緊研製武漢肺炎疫苗之際，俄羅斯網軍據報開始在不同國家的社交網絡，散播英國牛津大學研製疫苗會「將人變猴子」的不實訊息，特別是在俄羅斯計劃出售自家製疫苗的國家。

爆疫以來英女皇首離居所

英國《泰晤士報》接獲吹哨者報料，稱俄羅斯網軍在社交網絡，散播英國製疫苗危險的圖像、影片及網絡迷因，內容訛稱疫苗以黑猩猩病毒作載體，人們注射後會變猴子。其中一張改圖，將英國首相約翰遜變為雪怪，附上「我喜歡我的大腳怪疫苗」文字描述。吹哨者稱，假訊息目標針對西方及俄羅斯計劃銷售自家製「Sputnik-V」疫苗國家的網絡，如印度、巴西、埃及、菲律賓和墨西哥等。

其實牛津團隊與俄製疫苗均採用已證明安全的腺病毒，最大分別是俄方科學家採用感染人類的腺病毒，牛津團隊則以感染黑猩猩的腺病毒。與牛津團隊合作製疫苗的藥廠阿斯利康行政總裁索里奧批評，錯誤訊息顯然威脅公眾健康。

散播假訊息是否獲得克里姆林宮授權成謎，但證據顯示有俄羅斯官員參與，英國國會外交事務委員會主席董勤達稱，此事毫無疑問獲俄羅斯政府支持，無可能未經核心人士同意。另一方面，英女皇伊利沙伯二世前日與威廉王子到訪威爾特郡波頓當的國防科技實驗室，是疫情以來首次離開皇室居所參與公開活動。

英國《泰晤士報》