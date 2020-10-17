美國大選｜憂拜登勝出收緊槍管 美國槍械需求急升

（北美通訊）民主黨總統參選人拜登，在民調上繼續領先總統特朗普，隨著拜登勝出大選的機會增加，美國民眾購買槍枝的意願也有所上升。路透社報導，美國老牌槍械生產商Smith & Wesson及Sturm Ruger，股價在九月尾以來均上升約8%，走勢與拜登在民調中的領先優勢相似。

民主黨副總統參選人賀錦麗已表明，一旦勝出大選，拜登政府會加強槍械管制，包括禁止銷售軍用長槍及高容量彈匡，並要求持有軍用槍械的人士，把槍枝賣回給政府，或向政府就槍枝作登記註冊。分析指，若民主黨成功控制參眾兩院，將快速通過相關加強管制槍械法案，刺激美國民眾對槍械需求。

國家射擊運動機構（National Shooting Sports Foundation）調查顯示，在今年年初購買槍械的美國民眾，40%為首次購槍人士，比例較往年平均24%為高。另一方面，截止九月份，全國購槍背景審核次數高達2,880萬次，已錄出歷史新高。

美國國內多個不穩定因素，包括武漢肺炎疫情繼續惡化、街頭示威衝突持續，以及擔心在11月3日大選當日出現動亂等，均刺激了民眾對槍械的需求。

早於2016年大選前夕，坊間預測民主黨候選人希拉里勝出選舉，當時，全美槍械銷售量亦有所上升。但隨著特朗普勝出成為總統，民眾不再需擔心持槍將會受到嚴格限制，槍械銷售亦漸趨疲弱。在前總統奧巴馬執政8年間，Sturm Ruger股價大升900%，但於過去三年多、特朗普執政期間，其股價升幅只有10%，與此同時，美國標準普爾500指數上升了113%。

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